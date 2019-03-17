山西鄉寧3·15山體滑坡救援工作取得積極進展　

中評社北京3月17日電／2019年3月15日18時10分許，山西鄉寧縣棗嶺鄉衛生院北側山體滑坡，致衛生院一棟家屬樓（6戶）和一座簡易用房，信用社一棟家屬樓（8戶）、一座小型洗浴中心樓垮塌，其中一棟樓整體滑落半山腰，兩棟垮塌散落溝坡，大部分被黃土掩埋。



事件發生後，省委書記駱惠寧、省長樓陽生第一時間作出批示，要求全力組織科學救援，防止發生次生災害，全力搶救受傷人員，有針對性地做好善後工作，切實維護社會穩定。省有關負責同志對救援工作作出具體安排。



省委書記駱惠寧，省人大常委會副主任、臨汾市委書記岳普煜，副省長、省公安廳廳長劉新雲，省軍區副司令員邱月潮、省武警總隊司令員曾友成連夜率應急消防隊員、解放軍和武警官兵、公安幹警、地災防治專家、醫療專家等趕赴現場，展開搶險救援工作。駱惠寧書記連夜到達現場後，強調當前第一位的是救人，要抓住黃金救援期，只要有一點生命跡象，就要全力以赴搜救。國家應急管理部副部長付建華也連夜趕赴現場指導。



為科學組織救援工作，省委、省政府成立了現場救援指揮部，投入現場的救援力量已達710人，滿足了救援的需要。經過指揮部各組和全體工作人員的共同努力，總體上取得了指揮統一高效、救援成效明顯、傷員醫治及時、周邊群眾全部安全撤離並得到妥善安置、救援現場未發生次生災害、善後工作“一對一”進行、安全隱患排查全面展開、主動發聲引導輿情、形成救援合力等多方面的積極進展。



經連續奮戰，綜合採取犬探、儀探、人救等措施，截止3月16日14時，共救出被掩埋人員16人，均在第一時間送入醫院治療，受傷人員全部得到專家會診，其中3人在救治過程中醫治無效死亡，仍在住院治療的均無生命危險。同時在搜救現場挖出4具遺體。經反覆核實，現已查明事發時區域內共有79人，事發後有46人自行逃生，有13人獲救，7人遇難，還有13人失聯。



16日上午10時，駱惠寧書記在醫院看望慰問傷員之後又返回救援現場，再次實地查看山體滑坡現場及周邊環境，然後在指揮部召開會議，對下一步工作作了講話。

