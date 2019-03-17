紐西蘭研加強槍管　禁國民擁半自動武器

中評社香港3月17日電／紐西蘭女總理阿德恩證實，基督城大屠殺疑犯塔蘭特於二○一七年取得槍牌，可以合法擁有槍械，並先後買了這次涉案的五支槍。慘案發生後，阿德恩承諾收緊法例，加強管制槍械，包括考慮禁止半自動武器。



星島日報報道，基督城兩座清真寺上周五遭槍手襲擊，造成四十九人死亡，數十人受傷。據報，槍手塔蘭特二○一七年十一月取得槍牌，二○一八年十二月開始買槍。他在該次恐襲共用了五支槍，當局沒有公布實際槍型。總理阿德恩透露，當中包括兩支半自動槍，兩支霰彈槍，以及一支槓桿式槍，部分涉案槍械經過改裝，變得更致命。阿德恩對疑犯“合法”持有多種槍械表示震驚，說：“有關部門已展開工作，追查他申請領取槍牌及擁有這些武器的經過。在這一刻，我可以告訴大家：我們的槍械法例將會改變。我可以作出承諾。”她表示，周一會與內閣成員討論修例，堵塞允許改槍的漏洞，並考慮禁止半自動武器。



她又表示：“我今早已指示相關部門迅速採取行動，評估社交平台或其他方面是否有任何活動，需要當局作出回應。談到全球應付極右極端主義，我們的情報部門一直有加強調查。”



紐西蘭是持槍合法國家，南部阿拉莫阿納鎮一九九○年發生神經漢槍殺十三人的慘劇的兩年後，政府收緊法例，但相比起鄰國澳洲，紐西蘭的槍管法例仍然較寬鬆。這次涉案的槍械由於彈匣容量不大，只要持有入門級“甲類”槍牌已可合法購買。槍械管制專家表示，該類槍只要配上高容量彈匣，就可輕易變成軍用式半自動步槍，紐西蘭當局並沒有監管彈匣。



在紐西蘭，十六歲以上的公民在完成槍械安全課程和背景審查後，即可申請有效期十年的持槍證。根據紐西蘭警方去年發表的報告，當局根本不知道全國（人口約五百萬）現時有多少合法或非法槍械。在二○一四年，警方估計民間合法擁有的槍械達一百二十萬枝。