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俄媒：美國核轟炸機靠近俄羅斯邊境
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2019-03-17 10:08:54
中評社北京3月17日電／俄羅斯衛星網16日消息，根據飛機雷達平台(Plane Radar)監測數據，美國空軍波音B-52H同溫層堡壘戰略轟炸機靠近到波羅的海地區的俄羅斯邊境。
這款轟炸機可以搭載核武器。
報道稱，美軍波音B-52轟炸機飛越波蘭邊境，靠近到加裡寧格勒州。轟炸機對波羅的海艦隊基地進行了模擬轟炸。
最近，俄羅斯邊境周圍以及海外軍事設施附近的外國偵察機和無人機的活動大幅增加。它們經常出現在波羅的海上空、克里米亞地區和克拉斯諾達爾邊疆區、以及敘利亞的俄羅斯基地附近。
來源：環球網
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