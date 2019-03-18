中評論壇：中美關係中的台灣問題

研討會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月18日電（記者 海涵 實習記者 馮帆 武毅）3月16日下午，由上海市公共關係研究院主辦、中國評論通訊社合辦的“中美關係中的台灣問題”研討會在中國評論通訊社北京總部舉行。會議特別邀請到上海市公共關係研究院院長、研究員陳士良，中國人民大學國際關係學院教授、國務院參事時殷弘，美國美利堅大學國際關係學院教授兼亞洲研究理事會主席趙全勝，中國社科院美國研究所所長、研究員吳白乙，中國國際戰略研究基金會學術委員會主任、研究員張沱生，國台辦海研中心主任、國際政治學博士仇開明，中國現代國際關係研究院涉台研究中心主任、研究員謝郁就會議主題進行研討。中國社會科學院研究員、上海市公共關係研究院執行院長王鍵主持了是次會議。



與會學者普遍認為，台灣問題應當是中美關係大框架下的一個問題，它應從屬於中美關係且從未占據主動地位。台灣一直被美國視為對抗中國的“棋子”或一張“牌”。“一個中國”政策可謂是多年來美國對台政策中不變的部分，但是美國卻時常在具體做法上衝擊一個中國的底線。當前，美國對台政策出現了重大調整，美國加強對台灣的政治支持、外交支持和軍事合作。預計未來美國會加大打“台灣牌”的力度、深入干涉台灣的2020選舉。

