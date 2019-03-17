國歌法公聽會　聶德權強調罰則門檻清晰

圖：立法會《國歌條例草案》法案委員會昨日舉行公聽會，不少與會者支持特區政府立法，認為尊重國歌是公民應有之義 中評社北京3月17日電／立法會《國歌條例草案》法案委員會昨日舉行公聽會，政制及內地事務局局長聶德權、常任秘書長鄧忍光與多位議員和市民出席會議。聶德權指出，《國歌條例草案》旨在指引市民尊重國歌，相關罰則有很清晰的門檻。不少與會者支持特區政府立法，認為尊重國歌是公民應有之義，多名政界人士希望政府多向市民闡釋條文細則，釋疑解惑。有市民以“父母”比喻國歌，指“侮辱國歌等同侮辱我們的父母，我們豈可容忍？”



立法會《國歌條例草案》法案委員會昨日聆聽公眾意見，就條例草案中市民關注的相關細節展開討論。



侮辱國歌 等同侮辱父母



不少與會者認為需以符合“尊嚴”方式奏唱國歌，並支持特區政府設立懲罰機制。民建聯灣仔支部委員會委員黎智成表示，國歌旋律“琅琅上口、激情澎湃、氣勢激昂”，他形容國歌是“優秀的古典音樂”，絕非洗腦歌曲。市民高鬆傑在會上以“父母”比喻國歌，相信廣大市民無論怎樣開玩笑都不願以父母開玩笑，更不希望自己的父母被取笑，更發自肺腑地表示：“香港是國家的一部分，是不變的事實，侮辱國歌等同侮辱我們的父母，我們豈可容忍？”



聶德權強調，《國歌條例草案》是指引性條文，希望大眾尊重國歌，而罰則有很清晰的門檻。他解釋，侮辱國歌行為屬罪行，“是公開、故意，及有意圖侮辱國歌，要符合這幾個元素，有相關行為才會墮入罰則，同時要經執法機關搜證，以及提供證據，再由法庭判決，本身是有一個門檻。”



如非蓄意辱國 毋須畏懼



至於應如何處理因貪玩而在校內貶損國歌的學生，聶德權稱，學校應以教導為主，違規違紀的學生將交由教師處理。鄧忍光表示，學校內發生的刑事行為多數由教師作專業處理，相信此慣常做法亦適用於《國歌條例草案》立法後，但亦不能排除教師以外的人士就刑事行為報警，執法機關則會依據正常程序處理。

