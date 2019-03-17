學者：事實揭露美國人權宣示的虛偽性

中評社北京3月17日電／3月13日，美國國務院發布《2018年國別人權報告》，再次以人權“代言人”自居，對190多個國家的人權狀況評頭論足、抹黑污蔑，唯獨不提本國人權狀況，似乎美國的人權完美無缺。然而，事實和數據卻明明白白地揭示出美國人權宣示的表裡不一。



美國號稱珍視每一個人的生命權利，但數據表明，美國人的生命安全受到嚴重威脅。2018年美國共發生涉槍案件57103件，導致14717人死亡、28172人受傷，其中未成年人死傷3502人。芝加哥市被稱為全美“最不安全”的大城市之一，近年來每年都有幾百人被謀殺，僅在2018年8月4日和5日兩日，該市就有74人遭槍擊，其中12人死亡。《赫芬頓郵報》發表的文章指出，通過對美國聯邦發布的2000—2016年槍支致死數據分析發現，槍支暴力導致美國人均預期壽命縮短近2.5歲，其中非洲裔預期壽命縮短4.14歲。美國疾病控制和預防中心2018年發布的報告顯示，自2014年以來，美國因吸毒致死人數年均增加16%，2017年因吸毒死亡的人數超過7萬人，平均每天約有200人因吸毒過量死亡。《今日美國報》網站2018年12月18日報道，自1999年以來，美國的自殺率上升了33%。2017年美國自殺人數超過4.7萬。



美國號稱是表達自由之國，但對言論的管制和對新聞媒體的打壓呈現出前所未有的“盛況”。美國個人教育權利基金會在分析了466所美國頂級學院和大學保護言論自由的書面政策後指出，89.7%的美國大學實行了限制學生和教職工言論的政策。在11個州中，至少有一半的大學在“明顯和實質性地”限制言論自由方面被評為最差等級。《哥倫比亞新聞評論》網站報道，2017年，美國共逮捕記者34人次，其中29人是因抗議被捕，9人被控重罪；44名記者遭到人身攻擊。皮尤研究中心調查顯示，53%的受訪者認為，美國沒有做到尊重所有人的權利和自由。



美國號稱是民主政治的“楷模”，但統計數據和事實卻揭示出其光鮮外衣下“金錢操控”的政治本質。美國政治響應中心指出，2018年是美國有史以來最昂貴的中期選舉，共花費52億美元，比2014年增加35%。《今日美國報》網站報道，在2018年美國中期選舉中，候選人競選委員會以外的外部團體花費了13億多美元以及9800萬美元的“黑錢”，創造了新的紀錄。英國《衛報》網站2018年8月7日報道，公眾普遍認為美國選舉是腐敗的，國會議員被企業、富人和特殊利益集團俘獲。贏得一個參議院席位的平均成本為1940萬美元。贏得一個眾議院席位平均至少要花費150萬美元。聯合國極端貧困與人權問題特別報告員菲利普·奧爾斯頓2018年5月發布報告指出，美國內閣成員的財富總額達43億美元，政府已經成為富豪的代言人。

