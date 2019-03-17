虛擬主播首上兩會　中國AI領跑全球

圖：兩會期間，全球首個AI合成女主播“新小萌”參與重要報道。“新小萌”以真人主播為原型，模仿她的言談舉止，栩栩如生 中評社北京3月17日電／從谷歌眼鏡、GoPro運動相機，到VR（虛擬現實）、MGC（Machine Generated Content機器生產內容）新聞，再到今年全球首個AI合成女主播。人工智能不僅在全國兩會中加速應用，也在顛覆新聞報道的傳播速度和模式。近日，全球首個AI合成女主播“新小萌”在新華社上崗，她的第一個工作任務，就是參與全國兩會的重要報道。不少外媒評價，中國人工智能發展已領跑全球。



在對著鏡頭講話時，“新小萌”一邊眨眼睛，一邊調整著雙手。除了一些較為僵硬的口型動作，與真人並無二致。而且她能不知疲倦地工作24小時，同時還掌握多國語言，大大提升了效率、降低了成本。



AI合成主播靠的是“搜狗分身”這項技術，它源於“自然交互＋知識計算”這一人工智能理念。通過人臉關鍵點檢測、人臉特征提取、人臉重構、唇語識別、情感遷移等多項前沿技術，並結合語音、圖像等多模態信息進行建模訓練後，生成與真人無異的AI分身模型，進而幫助人類提高信息表達和傳遞的效率。



栩栩如生 可個性化定製



得益於前沿技術的加持，AI合成主播前期只需經過少量的數據訓練，就能呈現與真人相差無幾的播報狀態，同時還支持個性化定製，滿足用戶的不同需求。對此，“今日俄羅斯”電視台網站、英國Daily Mail、美國Futurism等海外媒體進行了大幅報道，並表示“近年來，中國已成為全球領先的人工智能發展中心之一”。事實上，從2014年起，AI科技就開始“進入”兩會，先是谷歌眼鏡大熱，繼而GoPro運動相機又成了兩會“明星”。在最近三年，人工智能連續入政府工作報告，兩會上層出不窮的AI科技也在提速增質。



說到新科技，5G自然不會缺席。在今年兩會新聞中心“5G體驗區”，回傳的視頻已經從高清升級到4K，清晰度大大提高，轉播延時也比以前的4G低。按照全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇預計，明年的兩會5G手機將全面覆蓋。



（來源：大公報）