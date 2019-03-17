別變加州旅館式脫歐　英相籲議員：支持我方案

中評社香港3月17日電／英國首相特雷莎·梅今天警告議員，如果不同意她的方案，脫歐計劃可能面臨漫長拖延，還得被迫參與歐洲議會選舉，屆時英國恐得面臨“加州旅館”式脫歐，可登記退房，但永遠脫離不了。



英國兩年半來與歐洲聯盟（EU）的協商曲折而漫長，但最終結果至今仍在未定之天。現在英國的選項包括長時間延後、以特雷莎·梅（Theresa May）的方案脫歐、無協議脫歐，甚至再舉行公投。



據中央社報道，特雷莎·梅對脫歐支持者發出最後通牒：在3月21日歐洲理事會（European Council）峰會前批准她的方案，否則就得等到6月30日之後才能脫歐，屆時就會開啟脫歐最終泡湯的可能性。



特雷莎·梅直截了當地警告，如果脫歐談判拖長，英國得被迫參與預計在5月底舉行的歐洲議會選舉。



她在“週日電訊報”（Sunday Telegraph）撰文說：“如果是要從頭開始協商新方案，那就代表會拖更久，幾乎確定英國得參與歐洲議會5月的選舉。”



“英國人投票決定離開歐盟的3年後，還要進入投票所選出歐洲議員，這根本讓人連想都不敢想，沒有比這更能代表議會整體政治挫敗的象徵了。”



“星期泰晤士報”（The Sunday Times）則說，特雷莎·梅將警告脫歐支持者，若不支持她的方案，就會面臨“加州旅館”（Hotel California）式的脫歐，可以登記退房，但永遠脫離不了。