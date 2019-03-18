社評：民進黨贏了補選　未必有利大選

中評社台北3月18日電（評論員 林淑玲）四席“立委”補選落幕，民進黨驚險保住新北市三重區和台南市第二選區兩席，擊退了強勁的韓流。表面上看，韓流止步，民進黨保住最後一口氣，鐘擺拉回了一點。實際上，國民黨未能讓這兩選區翻轉，將削弱高雄市長韓國瑜參選的合理性，民進黨期待從蔡英文、韓國瑜、柯文哲對決趁亂而起的戰局，將發生變化。



陳水扁、郭正亮、陳淞山等最近對2020大選都做出共同的分析，三足鼎立的亂局對蔡英文有利。郭正亮、陳淞山更直言，若是一對一，蔡英文必輸。



正在訪美途中的無黨籍台北市長柯文哲參選2020幾乎是定了，三足鼎立的大選最大懸念是國民黨要推誰出來？以國民黨主席吳敦義最近放出的風向，似有要徵召韓國瑜的打算。但316補選結果帶動的變化，對國民黨進行中的初選將產生變數，這些效很快就會顯現。



316補選最大的變數是韓流受挫。韓家這次總動員助選，從韓國瑜到妻李佳芬、女兒韓冰都賣力投入，補選也被視為韓流的檢驗。儘管民進黨在新北市、台南市兩個選區都是險勝，和過去綠營在當地一面倒大贏不可同日而語；畢竟國民黨還是輸了，韓流還是沒有達陣。這顯示，韓流雖強，一對一轉移有其難度，這和柯文哲的難題一樣，柯1月底台北市大同、士林區“立委”補選強力拉抬子弟兵陳思宇迎戰，綠藍白三家之爭，落到第三名。



316敗選會讓國民黨和支持者冷卻下來，思考韓到底應否投入大選，拱韓國瑜選2020的聲浪會緩下來，吳敦義勢必也會重新部署其戰略。



之前拱韓國瑜參選的韓粉，可說是熱昏了頭。韓流的造成，是因選民期待韓能翻轉高雄，寄望甚深，他上任後馬上動起來了，起手式也做得很漂亮。例如遊客增加，地產業上揚，投資進來了，韓國瑜也風風火火出訪，推銷農漁產品和投資，並計劃引進愛情產業鏈等高雄過去沒有的新建設，都讓高雄轉為台灣能見度最高的城市，整個南台灣頗為羨慕。



然而，拱韓國瑜選2020的韓粉沒有想清楚的是，韓才當選4個月，所有翻轉高雄的工程才在啟動，包括招商引資與建設，現在韓若要選2020，民進黨除了狠加修理，外加會逼他請辭，改選高雄市長。儘管法令並沒規定參選必須請辭，況且柯文哲若選2020也有同樣的問題，綠營可不是省油燈，不會放過的。最近幾項民調，反對韓參選2020的高雄市民普遍都超過5成，一旦走到這一步，國民黨實難有正當性去說服選民，放眼藍軍內部，目前也沒人可選，陳其邁現在也還虎視眈眈，高雄市長這席極有可能重回民進黨手中，這對國民黨是何其大傷害。如果2020也落馬，豈不成了被雙殺？



而且吳敦義若硬要徵召韓國瑜，朱立倫、王金平都會強力反彈，必然影響國民黨內的團結。韓流沒打贏補選後，黨中央若還徵召韓，後遺症可能更大。



重點更在，要從民進黨的分析去看2020的可能發展，為何綠營會認為蔡、柯、韓的戰局對民進黨最有利？以綠營的分析，若是蔡、柯、韓這個組合，韓柯兩強會互咬，蔡只要緊緊抓住挺綠的近4成選票就有機會了。民進黨最近猛打“恐中牌”，力攻一國兩制，且透過外圍組織抹紅柯文哲，目的便在獨占綠營選票，防止柯文哲瓜分，更避免“棄蔡保柯”。這次補選，新北市余天在選前之夜請出太陽花學運要角林飛帆擔任神秘嘉賓也是經過精算的，表示太陽花還是民進黨盟友，要抓住挺柯的年輕選票。



2020大選可以確定還是所謂的“拚經濟和顧主權之戰”，國民黨只要是透過公平初選遊戲規則出線的人，去除爭議的雜音即有助團結。韓在316補選後，應該會對2020有更深刻的想法，應也會有更進一步表態。



民進黨贏得大選，照賴清德的說法，是保住了“最後一口氣”，這將使國民黨、柯文哲重新評估2020這場仗要怎麼打。柯文哲此行訪美將會晤國務院官員，傳出美國行返台，柯投入大選事就會明朗化。民進黨用“恐中牌”保住了新北市、台南市這兩席“立委”，接下來勢必還會加碼，新的局勢正在發生。