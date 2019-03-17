中評社北京3月17日電／脫貧攻堅一年一個台階



我國年度減貧連續6年超千萬人



8239萬人



6年間，全國累計減少貧困人口8239萬人



1.7%



貧困發生率從10.2%下降到1.7%



記者日前從國務院扶貧辦獲悉：我國脫貧攻堅三年行動開局良好，2018年共減少貧困人口1386萬人，貧困發生率比上年下降1.4個百分點。2013年至2018年，我國連續6年超額完成千萬減貧任務。6年間，全國累計減少貧困人口8239萬人，貧困發生率從10.2%下降到1.7%。



攻克深度貧困堡壘邁出堅實步伐。2018年新增中央財政專項扶貧資金120億元用於“三區三州”，占全國新增資金的60%。針對“三區三州”等深度貧困地區，26個中央部門出台27個政策文件。東西部扶貧協作、對口支援和中央單位定點扶貧進一步聚焦深度貧困地區。預計“三區三州”全年將減貧130萬，貧困發生率下降6.4個百分點，高出西部地區平均降幅3.3個百分點，全國334個深度貧困縣預計全年減貧480萬人。



2018年，東西部扶貧協作和定點扶貧取得突破性進展。2018年，東部9省市全年投入財政幫扶資金177億元，動員社會幫扶資金48億元，幫扶144萬貧困人口轉移就業。



“五個一批”等重大脫貧舉措扎實落地。產業扶貧，重點支持貧困地區貧困農戶發展特色種養業，光伏扶貧、電商扶貧等穩步推進，帶貧減貧機制建立完善。就業扶貧，全年新增勞動力轉移就業259萬人；建設3萬多個扶貧車間，實現77萬建檔立卡貧困人口就近就業。教育扶貧，貧困地區義務教育薄弱學校基本辦學條件進一步改善，控制輟學力度進一步加大。健康扶貧，專項救治病種擴大到21個，累計救治1000多萬貧困人口，貧困患者自付比例進一步下降，貧困地區就醫條件得到改善。生態扶貧累計選聘生態護林員50萬人。



2019年要打好精准脫貧攻堅戰，重點解決實現“兩不愁三保障”面臨的突出問題，加大“三區三州”等深度貧困地區脫貧攻堅力度，落實對特殊貧困人口的保障措施。國務院扶貧辦主任劉永富表示，“今年將再減少貧困人口1000萬人以上，摘帽300個左右貧困縣。”



（來源：人民日報）