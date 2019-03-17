中評社北京3月17日電／“以法律為高水平的對外開放保駕護航”



——外國媒體熱議中國通過外商投資法



■外商投資法將進一步放寬市場准入，促進外國投資者的長期經營，展示了中國在國際舞台上參與競爭的充分信心。展望未來，該法律將為外國投資者提供與時俱進的法律保護，並使中國吸引越來越多的跨國企業。



■外商投資法將為外國投資者提供更加全面和更加有力的法律保障，推動中國營商環境的優化，增強對外資的吸引力，促進外商投資主體多元化，為中國深化改革奠定堅實基礎。



十三屆全國人大二次會議3月15日表決通過了《中華人民共和國外商投資法》，這部法律將於2020年1月1日起施行。外國媒體高度關注外商投資法，認為外商投資法增強了外國投資者信心和中國市場對外資的吸引力，彰顯了中國進一步擴大對外開放的決心和積極努力。



更重視維護公平競爭環境



不少外媒報道談及“外資三法”，即中外合資經營企業法、外資企業法、中外合作經營企業法，認同其為中國擴大對外開放、積極利用外資作出的巨大貢獻。有關報道紛紛指出，在總結“外資三法”實施經驗基礎上，外商投資法將為中國積極有效利用外資、推動新一輪高水平對外開放提供更加有力的法治保障。



烏拉圭《臉孔與面具》雜誌的文章寫道，改革開放以來，中國通過“外資三法”建立了外商投資法律體系，為對外開放和積極利用外資提供了有效保障，更加重視維護公平競爭的市場環境。



古巴拉美通訊社報道指出：“外商投資法將為在中國的外國投資者提供保障，幫助他們平等獲得中國政府的有力支持。中國將採取有效措施維護經濟穩定增長，並將營造良好的營商環境以提升投資者信心。”



俄羅斯金磚電視台報道稱，外商投資法讓外商投資更加透明，並為外國投資者提供更加有效的法律支持，同時優化外資使用。



阿聯酋《宣言報》刊文表示，中國改革開放40多年來，在經濟發展上取得了巨大成就。“進一步擴大開放的中國正在積極推進對外貿易和投資。中國在外貿方面的迅速發展，越來越多地促進了國際貿易市場的繁榮，為世界貿易的穩定增長作出貢獻。”



加納通訊社發表《中國外商投資法掀開對外開放新篇章》的長篇報道稱，該法律將進一步放寬市場准入，促進外國投資者的長期經營，展示了中國在國際舞台上參與競爭的充分信心。展望未來，該法律將為外國投資者提供與時俱進的法律保護，並使中國吸引越來越多的跨國企業。



埃及《金字塔報》報道說：“今年是新中國成立70周年，中國正處於發展的重要時期，將繼續著力發展經濟、擴大開放。中國為外商投資立法，將持續為外國投資者的合法權益提供保障。”



進一步增強對華投資信心



通過國家立法促進和保護外商投資，中國以實際行動向世界宣示了中國始終奉行互利共贏的開放戰略、支持貿易投資自由化便利化、積極推動建設開放型世界經濟的鮮明態度和堅定立場，為外國投資者享受公平待遇提供了法律保障，進一步增強了外國投資者對中國投資的信心。



法新社報道說，外商投資法承諾外國投資者能夠在大多數行業享有與中國投資者相同的待遇。



法國《歐洲時報》文章稱，通過外商投資法，中國承諾更好地保護外國投資者的專利技術，保障外國投資者的產品和服務被平等對待，使外國投資者能通過公平競爭參與行業市場競爭和政府採購，這無疑是朝正確方向邁出的關鍵一步。優先改善外商投資環境，對中國和國際投資經營者而言是雙贏。



《印度教徒報》報道說，外商投資法回應了外國投資者關注的營商環境問題，顯示了中國進一步擴大改革開放的決心和信心。該法律明確規定，中國保護所有外國投資者的知識產權，禁止強制技術轉讓。報道認為，這將為外國投資者提供更加全面和更加有力的法律保障，推動中國營商環境的優化，增強對外資的吸引力，促進外商投資主體多元化，為中國深化改革奠定堅實基礎。



《印度時報》報道說，中國將允許外國投資者進入更多經濟領域，減少這些領域對外國投資者的限制，同時鼓勵外國投資者進入製造業和高科技領域。



古巴拉美通訊社報道認為：“外商投資法將使外國投資者進入中國市場的渠道更加便利，外商獨資企業將可以進入更多行業。”



越南通訊社報道說，外商投資法將確保外國投資者在負面清單以外的幾乎所有領域享受到與中國投資者一樣的國民待遇。這些舉措都將讓中國的投資環境更加寬鬆、透明。



越南之聲廣播電台指出：“中國正以法律為高水平的對外開放保駕護航，促進經濟高質量發展。”



韓國《中央日報》社評稱，中國政府正強化對外國投資者的保護政策，給韓國企業創造了很大機會。韓國《亞洲日報》評論文章稱，可以預見，韓國企業赴華進一步投資合作的意願將會提升。



“外商投資法是今年全國人大會議的一個亮點。”德新社報道的這個評價代表了國際輿論的共同關注，人們普遍預期，這部法律將為外國投資者在中國市場安心投資、公平競爭創造更好前景。



（來源：人民日報）