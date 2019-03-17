高鑫：蘇明哲很自私，但也很憋屈

中評社北京3月17日電／正午陽光出品的都市生活劇《都挺好》正在熱播，高鑫演了一個不怎麼討喜卻非常真實的“中國式長子”蘇明哲，他好面子，想充老大，當孝子，卻處理不好原生家庭與新生家庭的關係，“我經常會看網友的評論，大家能在這部劇裡找到生活中的影子，甚至有人能找到自己的影子。”



高鑫說自己在生活裡跟蘇明哲完全不同，“我性格多變”，有時“三棍子打不出一個悶屁”，有時候“可以聊天聊到你煩”。



《都挺好》撕掉親情“遮羞布”



蘇家三兄妹，高鑫飾演的蘇明哲是大哥，他總想讓家庭和諧，但是“蘇家一家子戲精，一個比一個有個性”。蘇明哲總說“都是一家人嘛，不至於”。可越是掩蓋矛盾，矛盾衝突就越激烈。



在高鑫眼裡，蘇明哲是“蘇家唯一的既得利益者，很自私，但也很憋屈”。



起初，高鑫也沒有想到網友會對蘇明哲有這麼大的意見，畢竟與蘇大強的花式作妖、弟弟蘇明成啃老成性相比，蘇明哲是一個受過良好教育的“精英”，“隱藏得比較好”，但後來越看網友評論，高鑫越覺得好玩兒，網友目光如炬，“他們分析人物、分析劇本比我們（演員）看得還透徹。”



隨著《都挺好》劇情不斷推進，熱度也在走高，高鑫和同組的演員也習慣了互相調侃，“看看今天是家裡哪一位被觀眾罵。”



高鑫說，《都挺好》之所以被觀眾討論，“是因為從來沒有哪部劇會把親情中一些不要臉面的地方展現給觀眾看，它撕下了一塊‘遮羞布’。”



演出猥瑣太子的沒文化，蠻難的



合作多年，高鑫已經是正午陽光出品劇集中的熟臉。“以前還找我演帥哥，現在都找我演另類的角色了。”



說起高鑫口中的“另類角色”，就不得不提2015年熱播的古裝劇《琅琊榜》裡他飾演的太子蕭景宣，囂張跋扈、有恃無恐，讓人印象深刻。



高鑫進組後，看了大殿上的一場群戲，發現所有演員的表演方式和語言節奏都很接近，正派端莊，“如果我和大家都演成一樣的話，那麼哪個是我，哪個是別人呢？”



他琢磨著要演一個猥瑣的太子。既然蕭景宣已經是太子了，身邊所有的人都工於心計，那麼他完全不需要動腦子，“我有他們就夠了，太子每天都很快樂，不學無術，這樣就給了觀眾一個交代，也給了梅長蘇一個交代，太子下台是應該的。”



高鑫笑言，“要把太子沒文化的感覺演出來也是蠻難的，但是我要成全梅長蘇，讓他的行為動機是合理的。”



爾豪不渣，何書桓才是真正渣男



時至今日，高鑫在《情深深雨濛濛》中飾演的陸爾豪，依舊活躍在表情包界，尤其是爾豪在篝火旁跳舞的一段戲，是使用率極高的表情包之一。高鑫自己也覺得好玩，“現在拍完一部戲，如果觀眾記不住，沒有人去截你的表情包，那估計你還要傷心呢。”



有一次高鑫和朋友在微信群裡聊天，發了一張自己跳舞的表情包，結果朋友們輪番發來各種各樣爾豪的表情包，秒變鬥圖群，“我一看他們的表情包比我還多，我就不玩了。”



回憶起拍《情深深雨濛濛》的日子，“這個戲拍完之後我沒發瘋，也是個奇跡。”有一場爾豪爬山崖的戲，需要高鑫抓著麻繩往上爬，但是因為速度太快，手上的肉一下子磨掉了，“那個時候才知道什麼叫十指連心，雙手一共磨出了16個血窟窿，拍完這一條直接送到醫院去包扎，那叫一個疼！”



隨著一次次重播，有網友發現，爾豪其實是個渣男，但高鑫卻覺得他也是受害者，“何書桓才是渣男，一會兒撩這個，一會兒撩那個。爾豪是可雲消失後，在單身狀態下追求的方瑜，他對可雲消失的原因也並不知情。”