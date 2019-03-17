中國馬拉松賽事五年翻了40倍

中評社香港3月17日電／國家體育總局田徑運動管理中心副主任、中國田徑協會副主席田曉君16日在南京溧水舉辦的2019中國馬拉松主題論壇上說，過去五年中國馬拉松進入高速發展期，2014年至2018年五年間，賽事數量翻了40倍。



據新華社報道，田曉君將中國馬拉松發展分為三個階段，1997年田管中心成立前是成長期，賽事基本為競技體育服務，參賽運動員不過幾百人，比賽時間嚴格控制在3小時以內，全國馬拉松賽事不超過10場；1998年至2013年是改革期，比賽關門時間延長，賽事逐步向大眾開放，全國賽事數量增加到39場；2014年國務院推出“放管服”政策後進入高速發展期，2018年全國共舉辦路跑賽事800人、越野跑及其他300人以上的規模賽事1581場，5年間翻了40倍，累計參賽人次比五年前增加了500多萬人次。



參加論壇的嘉賓們則從數字中找到了更多“細節”，據統計，過去一年裡雖然各類馬拉松及相關賽事增加了479場，但全馬賽事增加不多，迷你馬拉松賽事則增速迅猛。悅跑圈CEO梁峰表示，這和目前的跑步愛好者是相適應的，“在使用悅跑圈的跑步愛好者中，70%的用戶每次跑步在5公里以內。只有小賽事多了，才能有更多人參與進來。以前有人說‘半馬以下不是馬’，但我覺得我們恰恰需要更多有特色的、有趣的馬拉松賽事。”他說，“比如明天就要舉辦的溧水山地半程馬拉松，主打的草莓季就特別有特色，國外的比如波爾多紅酒馬，3萬參賽選手有75%來自國外，實際上跑步成了一種生活方式，就像很多跑友說的，以跑步的名義去旅遊，目前中國的馬拉松還是太嚴肅，偏競技。”



跑吧網創始人顧斌說：“包括更小規模的，一些小活動、社區比賽，有一天我們跑完一個社區比賽然後去買菜，可能這都是我們比較理想的一個生活方式。”



廈門大學體育學副教授黃力生15年來在廈門大學開設馬拉松課程，培養了很多跑步愛好者，他也表示，希望賽事更加多樣，大家可以選擇適合自己的。他同時認為，相比於國外，中國的政府支持力度更大，但是跑者的素質還有差距，媒體應更多呼籲增強規則意識，提升跑者的素質。



本次論壇由中國田徑協會、江蘇省體育局、南京市溧水區人民政府主辦，南京市溧水區體育局、南京溧水區體育總會、江蘇常奧體育發展有限公司共同承辦。