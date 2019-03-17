北京海淀將增8200個學前教育學位

中評社北京3月17日電／海淀區日前發布2019年重要民生實事，共八個方面33件。北京青年報記者了解到，今年海淀區將新增中小學學位3000個，多渠道擴增學前教育學位8200個，著力緩解“入園入學難”問題。計劃新建12家社區養老服務驛站，為新增80歲以上老年人家庭免費配發浴凳，為新增90歲以上老年人家庭進行適老化改造。另外，海淀區還公布了2019年疏解整治促提升任務清單，預計全年拆除違法建設不少於213萬平方米，完成騰退土地綠化25.85公頃。



海淀今年新增中小學學位3000個



北青報記者從海淀區了解到，今年海淀區確定了33件重要民生實事，涵蓋優化教育醫療養老服務、居住條件提升、便利日常生活、改善交通出行、營造宜居環境、豐富文體活動、鞏固公共安全、加強就業保障等八個方面。



今年，海淀區將加快中小學和幼兒園建設，繼續通過新建、改建、擴建、內部挖潛等多種方式，新增中小學學位3000個，多渠道擴增學前教育學位8200個，共計11200個學位，著力緩解“入園入學難”問題。同時，推進曙光社區衛生服務中心和四季青鎮社區衛生服務中心建設，完成八裡莊社區衛生服務中心建設，力爭年內投入使用。



海淀區將加強緊密型醫聯體建設，促進醫聯體內部資源流通共享、信息互聯互通，全年計劃建成1至3家緊密型醫聯體，逐步推進解決群眾看病難問題。區衛計委將開展心血管病高危人群早期篩查與綜合干預，免費檢查6000人，高危對象調查和短期隨訪管理1500人，及時發現病患並進行早期干預和治療。



此外，海淀區今年還將新建12家社區養老服務驛站，就近為有需求的老年人提供日間照料、助餐服務、精神慰藉等居家養老服務。為新增2000戶80歲以上老年人家庭免費配發浴凳，為新增90歲以上老年人家庭進行適老化改造。



中關村大街沿線5G網絡全覆蓋



在營造宜居環境方面，海淀區今年計劃拆除違法建設不少於213萬平方米，完成留白增綠騰退土地綠化25.85公頃，騰退土地複墾11.91公頃。加快建設生態海淀，實施綠化建設173.3公頃。城鄉結合部改造98萬平方米，實施綠化41公頃。建設美麗鄉村，提升農村地區人居環境。



在提升日常生活便利性方面，海淀區今年將新建及規範蔬菜零售等各類生活性服務業網點80處，建設不少於10處社區商業e中心網點，讓群眾日常購物消費更方便；提升改造100座公廁品質，改善群眾如廁條件。



此外，鼓勵社會力量在居住區、社會單位內部及可利用場地等空間積極挖潛5000個停車位，緩解停車難問題。今年還將實現海淀區長安街沿線、中關村大街沿線、上地街道、中關村西區、中關村智能網聯汽車測試區域5G網絡全覆蓋，其他區域5G網絡初步覆蓋，豐富群眾網絡生活。



建設不少於15公里健走步道



在豐富群眾文體活動方面，海淀區將繼續擴大公共文化產品供給，豐富市民文化活動，完成各類培訓20萬人次，提供高品質文藝演出800場，舉辦公益性文藝演出200場，惠及群眾500萬人次。同時，推進群眾身邊的健身場地建設，建設不少於15公里健走步道，滿足群眾健身需求。



此外，海淀區今年還將完成不少於3個居民小區的自備井置換自來水工作，對40眼飲水自備井進行提質增效，安裝防水、安全防護等設施，為老舊農村飲水自備井更換20套消毒設施；建設不少於20個綜治中心平安工作站（社區警務工作站），不斷提高平安海淀建設水平和群眾安全感；為60歲以上海淀戶籍老年人家庭安裝3.73萬套獨立式感煙火災探測報警裝置，積極發揮火災防控作用。



（來源：北京青年報）