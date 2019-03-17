中俄將合作生產重型直升機

中評社北京3月17日電／據中俄兩國媒體報道，中國和俄羅斯將於近期簽署聯合研發AHL重型直升機合同，計劃生產200架AHL重型直升機，金額達到200億美元。這一合作預計將彌補中國在重型直升機領域的短板。就相關問題，記者專訪了俄羅斯問題專家、中國政法大學歐洲研究中心研究員王曉偉。



記者：中國為何選擇與俄羅斯合作研發重型直升機？中國在這一領域處在什麼位置？



王曉偉：美國和俄羅斯在重型直升機領域處於壟斷地位，俄羅斯的米－26曾在2008年汶川大地震救災時立過大功。重型直升機是中國航空工業的一個短板，我們的直升機目前起飛重量一般在10噸以下，20噸以上的重型直升機現在還是個空白。俄羅斯在重型直升機研究方面處在領先地位，米－26的起飛重量和載重量都是全球最大，運輸能力甚至相當於美國的C－130運輸機。但俄羅斯的問題是資金不足，俄方希望對米－26做進一步優化，特別是優化發動機。這就促成了中俄在重型直升機方面的合作項目。



記者：重型直升機有哪些重要價值？對中國有哪些幫助？



王曉偉：重型直升機可以提高前線的運輸能力，特別是突擊戰中可以一次運輸一個連的作戰兵力，在諸如跨海作戰中能夠發揮很重要的作用。在民用方面，重型直升機同樣能發揮重要作用。比如說2008年汶川大地震救災，由於震後道路堵塞不通，救援車輛無法到達唐家山堰塞湖，這時中國從俄羅斯租來的一架米－26就派上了用場。它出動數十次，將80多輛重型工程機械及車輛運到了施工地點。中國是一個地形複雜、自然災害頻發的國家，特別是在新疆、西藏以及中部的一些山區。如果中國補齊重型直升機這塊短板，重型直升機在自然災害或者特殊軍事任務中是可以大顯身手的。解放軍如果列裝重型直升機，它的跨海作戰能力對“台獨”勢力也是一個很大的威懾。



記者：本事這麼大，造價一定不低。



王曉偉：重型直升機造價比較昂貴。以美國的超級種馬為例，它的單價在1.5億美元到2億美元之間，起飛重量接近40噸。中俄研製的這一款直升機起飛重量要比米－26小一些，可以降低成本，單機造價應該在1億美元左右。雙方這次準備簽約200架，合同總金額可能在200億美元左右。

