北京農業嘉年華昨天開幕

中評社北京3月17日電／昨天（16日）上午，一年一度的北京農業嘉年華在昌平區草莓博覽園開幕，自即日起將一直持續至5月12日，前後歷時58天。嘉年華共設置“三館、三園、一穀、一線”八大板塊，突出農事體驗和知識科普，為遊客提供近距離感受農趣的平台。



開幕式現場，昌平區傳媒中心攜手中國聯通昌平分公司，首次使用5G傳輸技術對農業嘉年華開幕式進行直播。



本屆農業嘉年華主展館分別為國際交流館、農創風情館、農創科技館。在東區的農創科技館連棟溫室內，展示了草莓、昆蟲、蘭花、種子、津冀農業資源等內容，突出互動體驗。其中的“莓好生活”展廳，千餘盆草莓懸掛在空中廊道，懸掛式、旋載立柱管道式等多種栽培方式展示了昌平區近年來草莓發展的新技術，引得大量市民圍觀拍照。“自然奧秘”展廳內，以昆蟲、動物為主的互動樂園吸引了不少孩子游玩嬉戲。



從農創科技館出門過天橋，就可以來到草莓博覽園西區。其中的農創風情館由絲路農情、瓜行天下、稻夢鄉愁、農耕印記、攜手築夢、愛上昌平六大特色主題展館組成，突出農業文化與創意。西區國際交流館內還有來自全球12個國家和國內23個省市的500餘種農產品供遊客品嘗。



此外，博覽園內還有農事體驗樂園、主題狂歡樂園、草莓采摘示範園組成的“三園”，延壽生態觀光穀、昌平全域旅遊線形成的“一穀”、“一線”，遊客可參加草莓采摘等農事體驗活動。本屆嘉年華共打造創意農業景觀190餘個，匯集農業優新特品種800餘個，館內包含先進農業技術70餘項、場館科普知識點2000餘個，遊客在觀賞農業美景、了解農耕文化、體驗農趣活動、感受農業科技的同時，還可以品嘗各地特色美食。



會期內的節假日，草莓博覽園內還將組織豐富的主題活動，設計了包括科技科普、騎行、論壇、“草莓票香”等共計27項、63場活動內容。與此同時，草莓博覽園、草莓采摘示範園、延壽鎮、樂多港還將設置多場主題活動，突出區域聯動，將嘉年華主題活動範圍拓展至全區。目前大會微信公眾號已全面更新，可為遊客提供免費智能講解、購買電子票、園區導覽、停車指引等多項便捷服務，市民可通過第七屆北京農業嘉年華官方網站、微博及微信公眾號了解活動最新動態。



（來源：北京日報）