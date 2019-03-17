長沙多警種聯合打擊“消分黃牛”

中評社北京3月17日電／記者從長沙市公安局交通警察支隊獲悉，為進一步淨化窗口辦公秩序、嚴肅公安機關執法氛圍，長沙交警聯合其他警種開展掃“黃”行動，以多種方式對涉嫌交通違法處理“買分賣分”人員和非法中介進行打擊。前日，長沙交警通報了兩起賣分買分案例，提醒駕駛人可通過自助渠道處理交通違法，而現場處理交通違法需預約。



交警隊門口“討價還價” “黃牛”和賣家被拘留



3月12日，在市交警支隊開福大隊門口，一名打著電話跟人討價還價的男子吸引了巡邏民警的注意。“聊的是怎麼處理交通違法，還跟對方談到了價格。”市交警支隊開福大隊突擊中隊民警龍海上前把該男子帶回詢問，但由於當天證據不足，這名唐姓男子在留下相關個人信息後離開。不過，民警對唐某的進一步調查顯示，唐某曾於3月5日指使賣家王某通過售賣駕駛證記分，在市交警支隊開福大隊處罰窗口提供虛假證言，替車牌為湘AT0S＊1的小車處理了3起共記9分的交通違法記錄。



根據已掌握的線索，3月13日，市交警支隊開福大隊和市交警支隊機動大隊聯合辦案，當日下午5時將王某抓獲，隨即又將“黃牛”唐某抓捕歸案。在充足的證據下，兩名違法人員對自己的違法事實供認不諱。據兩人交代，唐某通過微信群聯繫買賣雙方，這筆9分的“業務”以600元的價格買進、900元的價格賣出。3月14日，市交警支隊開福大隊和市交警支隊機動大隊依法對提供虛假證言、影響行政機關依法辦案的唐某、王某作出行政拘留7日、罰款200元的處罰決定，同時對湘AT0S＊1車主陳某進行了訓誡。



3月12日，“黃牛”曹某在一台交通違法自助處理機上準備為女駕駛人郭某處理一項3分的交通違法時，被蹲守的民警現場抓獲。原來，市交警支隊雨花大隊已提前掌握其買分賣分的線索，“他是湖南沅江人，女駕駛人說自己分數不夠，在他手上買了3分，150元一分，加上交通違法罰金是100元，共付了550元。”市交警支隊雨花大隊機動中隊民警羅治威說。隨後，市交警支隊雨花大隊聯合市公安局雨花分局，依法對其處以行政拘留5日的處罰。



多警種聯合掃“黃” 現場處理交通違法需預約



民警介紹，交通違法處罰是交警部門依法對產生交通違法行為的當事人作出的公安行政處罰，當事人在接受處罰時應當向公安機關如實說明違法事實並提交證據，證明該違法記錄確為本人駕駛車輛所產生，當事人對當時產生的交通違法和交通事故等承擔法律後果，提供虛假資料或證言應當承擔相應法律責任。因此，不要去處理非本人駕駛車輛所產生的交通違法，特別是通過非法買分賣分的方式處理他人交通違法。



目前，交警部門以多種方式加大對交通違法處罰業務的監管，將通過後台大數據的監控、分析及日常業務抽查，對異常數據展開嚴格調查，一旦發現違法行為將依法嚴厲打擊。長沙交警多渠道推動交通違法自助處理，並實施窗口業務預約，通過自助方式處理已成為駕駛人辦理非現場交通違法（電子警察記錄）的主要方式。



交警提醒，2019年起，自助處理交通違法需要提前備案，即提前下載“交管12123”APP並註冊，通過關注“便民服務橋”微信公眾號備案常用或家人名下車輛，辦理交警業務無需跑腿，可通過手機或自助機處理備案後產生的交通違法。



而現場處理交通違法需要預約。對備案前產生的交通違法需要去各交警大隊窗口處理，請提前選擇時間及位置，通過“便民服務橋”微信公眾號申請預約。預約辦理的規則是誰預約、給誰辦，取消預約的當天不能再約。請正確填寫信息，確保申請辦理的車牌號、駕駛人與預約信息一致。



（來源：長沙晚報）