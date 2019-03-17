兩會“部長通道”　創下多個“首次”

中評社北京3月17日電／今年全國兩會期間，人民大會堂北大廳的紅地毯上走過34名部級領導。百米長的部長通道4次開啟，各部門負責人回答了66位記者和網友提出的89個問題，涉及中小學生減負、藍天保衛戰、養老金能否足額發放等民生熱點。



退役軍人事務部部長孫紹騁、國家醫療保障局局長胡靜林、國家國際發展合作署署長王曉濤等2018年國務院機構改革新組建部門的部門負責人首次亮相部長通道；最高人民法院首席大法官、最高人民檢察院首席大檢察官也首次出現在部長通道；3月12日最後一場部長通道時長190分鐘，創下部長通道史上最長紀錄。



全年新聞熱點 部長通道密集回應



走上通道的部門領導每次回答兩到三個問題，今年記者和網友提出的問題幾乎覆蓋了上一年新聞中的熱點，各部門領導對敏感問題敢於接招，沒有躲閃和回避。



網約車的2018年極不平淡，幾起惡性案件的爆發將網約車的安全性問題凸顯出來。對此，交通運輸部部長李小鵬坦言，網約車的安全性問題是政府和企業必須共同遵守的底線。網約車的發展不會一蹴而就，在其發展過程中需要各級政府、相關企業、社會各界，形成一個共治的局面。



人工智能發展給人類帶來便利的同時，也帶來了侵犯個人隱私的風險，科學技術部部長王志剛談到人工智能發展帶來的社會治理、倫理道德隱私保護等方面的問題時說，技術發展走在前面，法律規範、社會治理方式要加快跟上。



2018年，媒體報道了沈陽醫療騙保大案。國家醫療保障局局長胡靜林談及這一問題時說，經過幾個月的專項行動，已查處違法違規定點醫藥機構6.6萬家、參保個人2.4萬人，移送司法487人。胡靜林還表示，還要加強內部監管，對醫保系統內部參與騙保的不法分子也要嚴厲查處，絕不姑息。要堅決維護好醫保基金的安全，絕不讓醫保基金成為新的“唐僧肉”。

