寧波直達千島湖、黃山高鐵下月開通

中評社北京3月17日電／春游美景，一列全收。記者昨日從有關部門獲悉，四月上旬，中國鐵路將進行年內第二次調圖，新的列車運營圖將增開寧波到千島湖、黃山的列車。



杭黃高鐵東起浙江杭州，西至安徽黃山，線路全長288公里，沿途串起西湖、千島湖、宏村、黃山等7個5A級風景區和多個4A級風景區、國家級森林公園、地質公園，是一條世界級黃金旅遊通道。



今年初杭黃高鐵開通，當時只有杭州到黃山直達列車，從寧波出發還需經杭州中轉。本月中旬，溫州鰲江往返黃山北的G7482／4次高鐵將開通。其中G7482次寧波站8：46出發，11：15抵達千島湖，11：52抵達黃山北，回程G7484次黃山北15：21始發，16：01抵千島湖，18：50到寧波站。這意味著，坐高鐵從寧波到黃山約需3個小時，到千島湖約需2.5個小時。



記者發現，G7482／4次高鐵還經停寧海、奉化、餘姚。在省內，這條高鐵還經停建德、桐廬、富陽等。目前，“高鐵管家”等售票APP發布消息稱：鐵路調圖後，4月9日及之後的車票將於3月18日起開售。



春光正好，眼下是出游好時節。中國鐵路上海局的長三角鐵路春游運輸方案近日出台：2019年春游運輸時間為3月16日至4月9日，計25天，預計發送旅客5150萬人，日均發送206萬人，較去年同期多發送323.6萬人，增幅6.7%。2019年清明節假日運輸時間為4月4日至7日，計4天，預計發送旅客1060萬人。3月17日，鐵路寧波站增開到杭州東往返列車G9516／5次。根據往年慣例，清明節期間也將根據客流情況增加臨時列車。



（來源：寧波日報）