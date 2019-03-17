浙江居家養老服務中心今年要再升級

中評社北京3月17日電／記者從日前在溫州召開的全省養老服務工作現場會上獲悉，今年我省將制定《鄉鎮（街道）居家養老服務中心建設服務規範》，打造居家養老服務中心建設的2.0版本，確保所有居家養老服務中心均由專業機構運營、有專業服務提供及專門經費保障。



目前，全省60歲以上老年人口有1122萬人，老齡化程度達到22.43%。然而，當前我省只有1.5%的老人選擇機構養老，這對居家養老服務提出了更高要求。



為增加養老服務供給，2018年我省建成333個鄉鎮（街道）居家養老服務中心，12103個城鄉社區開展助餐、配送餐服務。“有的服務中心沒有交給專業機構運營，導致功能不全、服務不精細等狀況發生。”省民政廳養老服務處負責人告訴記者，今年省財政增加養老服務專項資金2.9億元，並將“提升居家養老服務能力，建成350個鄉鎮（街道）示範型居家養老中心”列入十大民生實事。今後，我省將嚴格規範所有鄉鎮（街道）居家養老服務中心建設標準，沒有專業機構運營的均視為不具備開業條件。同時，為確保居家養老服務質量，還將委托第三方調查機構進行檢查，保證所有鄉鎮（街道）居家養老服務中心真的在用、經得起查。



為了讓失能失智老人享受更加專業、更精細化的居家養老護理，必須建立獨立的老年人身體狀況評估機制。當前，我省老年人身體狀況評估多由養老服務機構進行，為避免利益關係帶來的評估不精准問題，今後我省將委托有資質、有技術的第三方機構開展老年人身體狀況評估，實現服務組織與評估組織分離。同時，將充分利用養老機構的管理優勢和專業力量，建立養老院參與居家養老服務機制，鼓勵養老院上門為居家老人提供專業服務，將護理延伸到居民家中。



（來源：浙江日報）