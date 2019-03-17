下周的杭州　帶你穿越“夏春冬”

中評社北京3月17日電／剛入春，下周三杭州最高氣溫就要直逼30℃，然後再狂降18℃，下周五最高氣溫僅剩12℃。



如此跌宕起伏的劇情，杭州人是不是很熟悉？沒錯，杭州人又要體驗一回“春如四季”了，冬衣還是再緩一緩收起來吧。



升：



一秒入夏最高30℃



今天杭州依舊晴好。明天開始會下一些淅淅瀝瀝的春雨，好在雨量小且出現在午後，對大家白天出游的影響不會太大。



今明的氣溫也依舊很春天。杭州市氣象台預計，周末杭州主城區最高氣溫在20－21℃，最低氣溫依舊只有6－9℃，早晚注意保暖。



杭州的春天很短暫，前後加起來不過兩個月，而且總是任著性子來。比如說，下周的天氣就相當刺激了，短短三天帶你穿越“夏春冬”三個季節。杭州剛剛入春不過一周，馬上就要過把夏天的癮了——下周三（20日），杭州最高氣溫直逼“3”字頭——30℃，初夏呼之欲出了。



在浙江省氣象台的氣象記載中，杭州氣溫破“三”在歷年的三四月份並不少見。還記得那個史上最熱的“愚人節”嗎？2015年4月1日，杭州最高氣溫33℃，成為有氣象記錄以來最熱的4月1日。



只是，眼下杭州才剛入春，這氣溫是不是太心急了？浙江省氣象服務中心解釋，“三天以後的預報是以數值預報為主，沒有經過人工訂正，後期會進行調整。不過目前來看，下周我省氣溫將大範圍創新高，尤其是20日，杭州最高氣溫有望向30℃階位挺進。”



降：



氣溫狂降18℃，是倒春寒嗎



但後面的氣溫更驚人。



浙江省氣象台預計，20日後期有一波實力較強的冷空氣要來。初來乍到的春天，在這波冷空氣面前，顯得不堪一擊，剛剛步入春天的杭州，又要被拽回“冬天”了。



根據杭州未來七天天氣預報，下周四杭州最高氣溫降至24℃，下周五（22日），只剩下12℃，相比20日狂降18℃！羽絨衣估計又得穿回去了。



這是倒春寒嗎？



答案是：不算。