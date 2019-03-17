甘肅舉辦民營企業人才招聘會

中評社北京3月17日電／ 為進一步助推民營企業高質量發展，為民營企業注入新鮮血液，3月16日至17日，甘肅省人力資源市場舉辦第69屆甘肅省民營企業大型人才招聘會。當天共有216家企業入場招聘，6000餘名求職者入場找“東家”，達成意向性就業協議1864份，其中高校畢業生意向性就業協議298份。



此次參加招聘會的企業中，民營企業占93.1%。提供文秘、監理員、施工員、人事專員、會計、培訓講師、平面設計師、廚師等各類就業崗位7247個。從用人單位崗位需求看，銷售類人才需求占總崗位數的31.6%，行政／人事／後勤、建築類人才需求分別位居第二、三，占比分別為8.9%、7.5%。



甘肅省人力資源市場有關負責人表示，針對省內外各民營企業用工需求旺盛的現狀，通過開展有針對性的招聘會，旨在解決民營企業的用工需求問題，助力民營企業發展。此次招聘會為民營企業和求職者搭建了面對面對話的平台，也提供了線下交流的平台，使崗位和人才更匹配，提高就業的穩定率。



據了解，甘肅省人力資源市場還為各類用人單位和求職者提供招聘政策和就業政策咨詢與服務工作，開展人才招聘、職稱評定、社保代繳、人事代理、檔案托管等業務，極大地方便了各類服務對象的需求。



（來源：甘肅日報）