直播談“立委”補選結局　韓國瑜十二字定調

韓國瑜16日晚間透過臉書直播暢談“立委”補選的選後心情。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄3月17日電（記者 蔣繼平）台灣四個縣市“立委”補選結果出爐，中國國民黨這次只有贏了彰化1席，選前高雄市長韓國瑜力挺的三重鄭世維和台南謝龍介，最後都輸了，韓國瑜昨晚開直播除了恭喜這次勝選的候選人，也檢討分析這次補選結果，韓國瑜也認為，這一場選舉“贏的不能算贏，輸的不能算輸”。



韓國瑜在直播上直言“對民進黨來說，台南跟三重來講，國民黨的候選人孤軍奮戰打到家門口來了，打到你院子，打到房子裡面去，甚至已經攻到你們家客廳了，才贏了3%，甚至5%，民進黨到底怎麼回事？”



台灣四個縣市“立委”補選揭曉，民進黨兩席，守住新北、台南兩個深綠票倉，國民黨只贏彰化1席，金門則由脫離國民黨的無黨籍陳玉珍當選。尤其是選前韓國瑜力挺的三重鄭世維和台南謝龍介最後都敗北。韓國瑜在這一次“立委”補選中的輔選程度堪稱天王級，他也在16日開票日當晚9點，透過臉書直播暢談選後心情，短短15分鐘直播吸引超過4萬名網友同步觀看。



韓國瑜直播上一開口談的就是“立委”補選，他表示自己力挺的三重鄭世維和台南謝龍介，最後都輸了。但韓國瑜卻說“我覺得這場“立法委員”補選，贏的不能能算贏，輸的不能算輸”。



韓國瑜也指出，新北市三重和台南都是綠營傳統鐵票區，並提到余天是“全國”知名人物，而國民黨的鄭世維僅輸5千多票，若投票率再衝高一點，“選舉可能有不同結果”。



韓國瑜又說，“反觀台南，郭國文贏的票數只有3%，是一個75比25的選區，而謝龍介跨區、空降，在短短2個月內，還要面對府院黨的夾殺，最後是少輸3千票，已經是打得相當漂亮了！”