2019年金磚國家協調人會議在巴西舉行

中評社北京3月17日電／2019年金磚國家協調人第一次會議14日和15日在巴西庫裡蒂巴召開。會議主要任務是為金磚國家領導人第十一次會晤預做准備，并就全年合作重點等問題交換看法。外交部部長助理、中方金磚國家事務協調人張軍以及各國協調人出席。



巴西外長阿勞若出席會議開幕式并致辭。他表示，作為金磚國家輪值主席國，巴西擬將今年金磚國家領導人會晤主題定為創新和科技合作，相信各國對此將達成充分共識。此外，數字經濟、產業合作等領域也將是重要合作方向。



張軍表示，中方高度重視金磚合作，願與輪值主席國巴西及各方共同努力，推動領導人會晤取得積極成果，打造金磚合作第二個“金色十年”。一是鞏固合作勢頭，把准合作方向，強化戰略夥伴關系，落實好歷屆領導人會晤共識，推動金磚合作不斷向前發展。二是加強政策協調，在二十國集團、世貿組織等框架下協調行動，堅定支持多邊主義，反對單邊主義和保護主義，維護新興市場和發展中國家共同利益。三是深化務實合作，積極落實新工業革命夥伴關系，平衡推進經濟、政治安全、人文交流三大領域合作。四是提高工作效率，繼續完善金磚機制建設，改進工作方法，讓金磚合作更加高效順暢。繼續拓展“金磚＋”合作，構建廣泛夥伴關系。



張軍說，中方支持巴方將科技創新、數字經濟等作為合作重點，贊成金磚國家加強協調，共同反對將科技問題政治化或采取歧視性做法，為新興市場和發展中國家發展營造有利國際環境。



（來源：人民日報）