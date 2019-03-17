賴清德：好好謝票　思考基層聲音

中評社台北3月17日電／前“行政院長”賴清德今天上午陪同贏得台南“立委”補選的郭國文展開謝票行程，面對媒體詢問下一步規劃時表示，對輔選中聽到的基層聲音會好好思考，但當下就是好好謝票。



郭國文的謝票車隊上午8時30分從善化競選總部出發，賴清德準時抵達現場，與郭國文一起站在車上，沿途向民眾致意。



中央社報道，郭國文受訪時表示，就任後有“3個第一”馬上要做。包括邀請“行政院農委會主委”陳吉仲到選區來，解決選舉過程中農民受到的傷害及提出的相關問題；還有在七股區針對太陽能發電與養殖漁業間的衝突召開公聽會；以及要在山區成立服務處，就近服務民眾提出的需求

，爭取更多民眾認同民進黨。



賴清德受訪時表示，對民進黨能打贏這場選戰心存感激，但郭國文雖然勝選，國民黨對手卻也拿到超過40%的選票，這是過去在這個選區沒有的情況。他說，民進黨不能因為勝選就誤解目前依然艱辛的情況；應該要珍惜這個機會，大家共同努力解決目前社會的問題，回應人民期待。這樣民進黨才能保住真氣，繼續為台灣打拚。



賴清德表示，選舉結束後，在選舉中製造的各種問題就盡量化解，一定要往前走，這個城市及台灣才有可能繼續進步。因此，郭國文提出上任後馬上請陳吉仲到台南來，要解決選舉中對農民造成傷害的問題。



他說，這場選舉很大的勝敗關鍵在於陳水扁站出來相挺，代表這個選區民眾對陳水扁的支持，希望蔡英文能重視特赦陳水扁的這個議題。



當媒體追問對於下一步如何規劃時，賴清德表示，就是好好謝票，表達內心對市民最大的感激。至於媒體提出的問題、或這次輔選中基層民眾的聲音，他都會好好思考，但當下就是好好謝票。