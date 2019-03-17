李克強：毫不放鬆抓好春季田管和春耕備耕

中評社北京3月17日電／全國春季農業生產暨農業機械化轉型升級工作會議3月16日在湖北省襄陽市召開。會議深入學習領會習近平總書記關於做好“三農”工作的重要論述，認真落實李克強總理重要批示要求，深入分析農業生產形勢，全面部署加強農業生產、發展鄉村產業、創新農業經營方式、促進農業機械化轉型升級等重點工作。



中共中央政治局常委、國務院總理李克強對會議作出重要批示。批示指出：深入做好“三農”工作特別是春季農業生產工作，對今年應對複雜形勢、保持經濟社會發展大局穩定具有重要意義。各地區各部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實中央經濟工作會議和《政府工作報告》部署，堅持農業農村優先發展，深化農業供給側結構性改革，促進農業轉型升級和高質量發展。要毫不放鬆抓好春季田管和春耕備耕，穩定糧食播種面積，落實好糧食生產各項扶持政策。加快農業機械化和農機裝備產業轉型升級，大力推進高標準農田建設，著力提升糧食和農業綜合生產能力，確保糧食生產穩定發展和重要農產品有效供給。深入實施“互聯網＋農業”，支持返鄉入鄉創業創新，扎實做好農村改革、脫貧攻堅、農村人居環境整治等重點工作，為推進鄉村振興、決勝全面建成小康社會打下堅實基礎。



中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華出席會議並講話。他指出，要全面貫徹中央經濟工作會議精神，認真落實《政府工作報告》部署，切實扛穩糧食安全重任，深入推進農業供給側結構性改革，不斷提高農業質量效益和競爭力。



胡春華強調，要把確保糧食和重要農產品供給作為農業農村工作的首要任務，切實穩定糧食播種面積和產量，調整優化生產結構，加強高標準農田建設，強化農業科技支撐，穩步提升糧食產能。要因地制宜擴大草食畜牧業生產，積極推進標準化規模化養殖，加強非洲豬瘟等疫病防控，加快優化生產布局，全面提升畜牧業發展水平。要大力振興鄉村產業，積極發展以農業農村資源為依托的高質量二三產業，切實加強與市場需求的有效對接。要積極創新農業經營方式，發展農業社會化服務，加快推進農業機械化轉型升級，加強農業防災減災，保障農業生產穩定發展。



（來源：人民日報）