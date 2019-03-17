談補選心得　韓國瑜：沒有韓流，只有民心！

韓國瑜16日晚間開直播談“立委”補選的選後心情。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄3月17日電（記者 蔣繼平）台灣四個縣市“立委”補選結果出爐，中國國民黨這次只有贏了彰化1席，選前高雄市長韓國瑜力挺的三重鄭世維和台南謝龍介最後都輸了。韓國瑜昨晚開直播認為“贏的不能算贏，輸的不能算輸”，另外直指民進黨“鐵票區才贏這樣，代表民進黨離人民越來越遙遠”，他也提出警惕“國民黨在2018大選後有沒有得意忘形，有沒有覺得被民眾吹上了天？”韓國瑜強調“沒有什麼韓流，就是民心而已”“我們要更努力，期待改變就是力量！”



台灣四個縣市“立委”補選揭曉，民進黨兩席，守住新北、台南兩個深綠票倉，國民黨只贏彰化1席，金門則由脫離國民黨的無黨籍陳玉珍當選。尤其是選前韓國瑜力挺的三重鄭世維和台南謝龍介最後都敗北。韓國瑜在這次“立委”補選中的輔選程度堪稱天王級， 16日開票日當晚9點鐘，他以“沒有韓流，只有民心。我們要更努力，期待改變就是力量！”為題，透過臉書直播暢談選後心情，短短15分鐘直播吸引超過4萬名網友同步觀看。



由於選前藍營支持者都寄望“韓流效應”，持樂觀態度，但最後結果證明並非如此樂觀。韓國瑜對此也有感而發表示，就在短短兩年前，自己只是個“賣菜的”，他認為“韓流只是民心加上民怨，代表人民心中的怒火”。



韓國瑜強調“韓流沒有那麼了不起，沒有什麼韓流，就是民心而已！”他也說“郭國文的當選、余天的當選，祝福你們之外，真的沒有什麼‘民主聖地靠我們的保護、台灣的安全我們的保護、台灣人出頭天’，千萬不要講這些肉麻當有趣的話，讓人受不了，真的讓人受不了”。



韓國瑜更點出這次選舉結果“贏了不算贏，輸了也不算輸”，他指出新北市三重和台南都是綠營傳統鐵票區，並提到余天是全國知名人物，而國民黨的鄭世維僅輸五千多票，韓國瑜表示若投票率再衝高一點，“選舉可能有不同結果”。



韓國瑜認為，這次的補選中，民進黨可說是險勝中的險勝，代表施政一旦脫離民意，未來的結果未必像今天“苟延禪喘”，連前“行政院長”賴清德都喊出“民進黨只剩一口氣”，選前都還要在站街頭拜票，他質疑下次民眾還會繼續認同？韓國瑜認為“選民已經進化了！”



韓國瑜說“我講這話一點都沒有小鼻子小眼睛，我是感覺到民進黨的選票節節敗退，民心也一直不停的在失去。”且他還直指民進黨“鐵票區才贏這樣，代表民進黨離人民越來越遙遠”。



但是韓國瑜也提到，國民黨在2018大選後有沒有得意忘形，有沒有覺得“被民眾吹上了天？”希望呼籲國民黨藉此警惕。