北京新增兩個出入境自助服務廳

中評社北京3月17日電／為廣大民眾就近辦理出入境證件提供便利，北京市公安局出入境管理局近日發布消息稱，在推出24小時出入境自助服務廳和朝陽、豐台、通州三個分局出入境自助服務廳的基礎上，再新增西城、石景山兩個分局出入境自助服務廳。



北京市公安局西城分局出入境24小時自助服務廳位於西城區新壁街3號，24小時開放；石景山公安分局出入境自助服務廳位於石景山區古城南裡甲3號，開放時間為每日8時至24時。兩家新增的出入境自助服務廳可為申請人提供辦理赴港澳台旅遊簽注、領取出入境證件兩項服務。



北京市公安局出入境管理局在此提示廣大民眾，在西城和石景山分局出入境接待大廳辦理普通護照、電子往來港澳通行證和電子往來台灣通行證等出入境證件時，可前往自助服務廳領取證件。有辦理赴港澳台旅遊簽注需求的，須持有效電子往來港澳通行證、電子往來台灣通行證，就近選擇自助服務廳辦理。



近年來，北京市公安局出入境管理局著力推進“放管服”改革，先後推出多項便民措施，最大限度為申請人提供優質、便捷、高效的出入境服務。



2017年9月，北京市首家出入境自助服務廳在通州區設立，開放時間為每日8時至24時。該服務廳運行以來，民眾自助辦理赴港澳台簽注1.3萬件，領取證件11.9萬本。



在通州公安分局出入境自助服務廳取得良好效果的基礎上，北京市公安局2018年12月13日在出入境管理局接待大廳以及朝陽、豐台兩區同步推出3個自助服務廳，形成了首都公安出入境自助服務初步布局，有效滿足了申請人非工作時間、特別是法定節假日期間辦理赴港澳台簽注、領取出入境證件的需求。



（來源：人民網）