銀保監會：去年互聯網保險消費投訴大幅增長

中評社香港3月17日電／中國銀保監會日前在官方網站發布了2018年度保險消費投訴情況的通報。通報顯示，去年銀保監會及其派出機構共接收涉及保險公司的保險消費投訴88454件，同比下降5%。從投訴內容看，互聯網保險消費投訴10531件，增長121.01%。



新華社報道，通報顯示，2018年銀保監會及其派出機構接收的互聯網保險消費投訴中，涉及財產保險公司8484件，同比增長128.25%;涉及人身保險公司2047件,增長95.32%。相關投訴主要反映銷售告知不充分或有歧義、理賠條件不合理、拒賠理由不充分、捆綁銷售保險產品、未經同意自動續保等問題。



通報稱，銀保監會及其派出機構去年共接收財產保險公司理賠糾紛投訴38839件，占財產保險公司投訴總量的近八成。其中，機動車輛保險理賠糾紛投訴較為集中，主要反映承保時未充分說明義務導致理賠爭議、保險責任認定不合理、定損金額爭議、理賠時效慢、理賠資料繁瑣等問題。



同時，人身保險銷售糾紛問題仍較突出。根據通報，2018年，銀保監會及其派出機構共接收人身保險公司銷售糾紛投訴近1.7萬件，主要反映誇大保險責任或收益、未明確告知保險期限和不按期交費的後果、未充分告知解約損失和滿期給付年限、虛假宣傳等問題。