交通銀行紀檢監察組嚴查＂打白條＂現象

中評社北京3月17日電／根據中央紀委國家監委關於派駐改革相關要求，近日，駐交通銀行紀檢監察組下發成立後1號文件，在全集團組織開展對黨的十八大以來辦結案件的紀律處分決定執行情況“全方位”、“拉網式”專項檢查，以著力加強和改進紀律處分決定執行工作，切實維護紀律的嚴肅性和權威性。



對檢查中發現的紀律處分決定執行不到位、不規範問題責令限期整改，對一些長期執行不到位的案件實行掛牌督辦、銷號管理，對規避執行、蓄意變通、整改不力的責任單位和人員視情節予以嚴肅問責，對典型問題公開通報曝光，切實發揮警示教育作用。同時，駐交通銀行紀檢監察組還制定具體自查和檢查細則，將採取隨機抽查等方式，加強對各單位自查自糾工作開展情況及紀律處分決定執行工作情況的監督檢查。



黨的十八大以來，交通銀行各級黨委及紀檢監察部門高度重視、認真抓好紀律處分決定執行工作，執行情況總體良好，但在個別單位仍不同程度存在紀律處分決定執行不到位、“打白條、打折扣”現象。紀律處分決定執行不到位問題，不僅損害了紀律的嚴肅性，而且影響了全面從嚴治黨的效果，強化紀律處分決定執行工作具有現實的緊迫性和必要性。專項檢查將聚焦關鍵環節，健全長效機制，確保紀律處分決定執行到位。同時，把紀律處分決定執行中存在的問題作為提升紀律審查工作質量的突破口和著力點，嚴格規範紀律處分決定執行程序，聚焦關鍵環節，建立健全處分執行內容告知、處分執行公示、處分執行台賬、回訪教育、處分執行情況報告等制度規定，構建責任到位、標準明確、全程跟蹤的紀律處分決定執行工作體系，加強對紀律處分決定執行工作的全流程管理，確保處分決定執行工作各個環節無縫對接、剛性落地，不斷提高紀律處分決定執行工作的制度化、規範化水平。



（來源：中央紀委國家監委網站）