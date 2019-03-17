江蘇昆山：新政構築區域核心競爭力

中評社北京3月17日電／3月14日，江蘇省昆山市啟動實施祖衝之自主可控產業技術攻關計劃，面向全球高校院所、科研機構、行業組織等發布1000項企業技術需求，征集解決方案。當天，共有100項技術需求現場揭榜，115家企業累計出資16.8億元。華天科技（昆山）電子有限公司副總經理餘瑞益表示，在新技術培育方面，昆山提供了非常好的研究、開發環境，希望把握契機，共創雙贏。



從蘇州“小六子”一躍成為全國百強縣之首，“昆山服務”成為發展經濟的“制勝法寶”。如今，處於新舊動能轉換、“爬坡過坎”轉型的關口，昆山正在加快科創之城建設。“政府工作報告中指出，要‘激發市場主體活力，著力優化營商環境’。高質量發展的背景下，營商環境既是投資環境，更是經濟發展的核心競爭力。”昆山市委書記杜小剛說。



2月11日，昆山市發布《昆山市加強推進“不見面審批”（服務）進一步優化營商環境白皮書》，聚焦辦理施工許可、開辦登記、納稅等環節，制定出台了23條政策和10項配套措施，力圖用全方位“保姆式”的精准服務，及時解決企業的痛點和堵點，以服務軟實力的提升形成集聚人才科創高端要素的強磁場。



“互聯網＋政務服務”破解“四多一長”



昆山此次出台的23條新政以“互聯網＋政務服務”為關鍵抓手，著力破解材料多、環節多、蓋章多、收費多、時間長的“四多一長”問題，確保開辦企業、不動產登記、辦理施工許可、納稅、跨境貿易、獲得信貸等事項辦理時間比全省標準再壓縮30%至50%。



黃蟬是昆山市一家會計師事務所的工作人員，她通過電子稅務局的新辦企業套餐申請功能，為貨運代理公司做新辦申請業務。填寫企業信息後，5分鐘不到，就收到稅務局的審核結果。而在以前，同樣的業務她需要到稅務局窗口分步辦理多個涉稅事項，最多時需要填寫11張表格。她告訴記者，現在像發票用量、發票限額調整等很多業務只要在網上“點一點”，稅務局很快就審核通過了，非常方便。

