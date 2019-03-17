政協委員：設衛溫首航台灣紀念日為台灣日

中評社北京3月17日電／3月7日下午，民革界別聯組會在北京鐵道大廈三樓會議廳召開。全國政協委員、民革山東省委會副主委、民革中央畫院院長孔維克關於《設立中國台灣日，促進祖國和平統一》的發言，引起大家的興趣和共鳴。



孔維克說，在李克強總理所作的政府工作報告和汪洋主席代表全國政協常委會所作的工作報告中，都提到對台工作及祖國和平統一大業。



孔維克認真研讀浙江省東吳衛溫船隊遠航台灣基金會理事長、西南政法大學潘國平教授提供的衛溫首航台灣的資料，翻閱大量的史料、文物考古以及血脈傳承、文化融匯等史料和國際法理論，駁斥了台獨分子的謬論，令人耳目一新。



孔維克從遠古時期台灣海峽尚未形成，是與大陸一體的東南平原，講到三萬年前台灣左鎮人與北京猿人的親緣，到石器時代台灣 “大坌坑文化”“園山文化”的考古證據，及至《三國志》《史記》《後漢書》《太平禦覽》等正史記載的三國衛溫首航台灣的史實來論述，台灣自古就是中國大陸不可分割的一部分。



而衛溫船隊遠航台灣，就是從椒江的章安啟程的。孔維克是孔子後裔，山東省汶上縣人，與台州也頗有淵源，他的母親是溫嶺人。



“祖國的和平統一是民心所向。”孔維克提到，早在1790年前中國就對台灣實行了國家行為的軍事行動和行政治理，並且東吳將士後裔與台灣高山族具有血脈關係，以及符合國際法的“先占”原則，遂從歷史、文化和法律三個角度，論證了中國對台灣具有法律界定的領土主權。三國衛溫船隊從台州章安出發到達“夷洲”(今台灣)的歷史事實應該廣為宣傳，建議把每年的2月24日定為 “中國台灣日”，向全世界宣布，此外，發行衛溫首航台灣1790周年紀念郵票和紀念幣；在章安古鎮建立“台灣自古屬於中國”紀念碑；中央財政支持《衛溫》電影的拍攝。



（來源：中國台州網）