政策“紅包”助力高質量發展

中評社北京3月17日電／“報告提出要發展壯大旅遊產業，我們旅遊行業的從業者對今後的發展有了更多信心”“報告明確提出，加強文物保護利用和非物質文化遺產傳承。可以預見，非遺傳承發展將迎來春天”“報告指出要豐富人民群眾精神文化生活，加強互聯網內容建設，這意味著我們今後能選擇更多更優質的文化產品”……今年的政府工作報告中，有關文化及旅遊等內容的表述，引發了人們的關注和熱議。同其他各行各業的從業者一樣，文化產業領域的從業者不僅看到了行業發展的趨勢和方向，對未來也充滿了期待和信心。



這種期待和信心，不僅源於政府工作報告指明的發展方向，更源於報告中一系列與文化產業發展休戚相關的政策“紅包”。



譬如“實施更大規模的減稅”“重點降低製造業和小微企業稅收負擔”。眾多文化企業在減少納稅負擔後勢必增強發展後勁，可以將更多資金專注內容生產，無疑將激發文化企業的創作活力和生產動力。



譬如“著力緩解企業融資難融資貴問題”。受文化企業自身“輕資產、重創意、規模小”等方面的限制，“融資難、融資貴、融資慢”等現象在文化產業領域表現得較為突出，許多文化企業長期受到資金緊張等問題的困擾。我國此前已出台許多政策來破解文化企業融資難題，相信隨著“著力緩解企業融資難融資貴問題”政策的落實，文化企業融資難的問題會得到進一步緩解。



譬如“全面加強知識產權保護，健全知識產權侵權懲罰性賠償制度”。版權，是文化產業發展的基礎性資源，文化企業大都是輕資產型企業，核心資產是品牌、版權等無形資產。在我國文化產業的發展過程中尤其是影視產業的發展進程中，盜版的困擾始終揮之不去。近年來，我國對知識產權保護工作愈發重視，而此次政府工作報告明確要全面加強知識產權保護，勢必將進一步鼓勵原創內容創作，促進文化產業更健康有序發展。

