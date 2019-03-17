站點披薩被曝使用過期食材

中評社北京3月17日電／被曝使用過期食材 站點披薩涉事門店停業



3月15日，知名餐飲品牌“站點披薩”被曝大量使用過期食材，並且所用餐具不消毒，對此情況後廚員工竟稱“經常這樣”。昨天，北京青年報記者實地探訪發現，涉事門店已經閉門歇業，門口貼著“設備維修、暫停營業”的告示。



曝光



站點披薩使用過期食材



據《中國食品報》報道，2018年12月，該報暗訪記者應聘進入站點披薩亞運村店廚房工作期間，發現該店有大量沙拉料包、燒烤料、奶酪等過期食材。真空包裝袋中的熟雞蛋也有過期情況，但仍被做成了雞蛋沙拉售賣。沙拉料包過期照樣使用，後廚員工對此卻不以為然，稱“經常這樣”。記者表示沙拉料包已過期不應該食用，該員工卻堅稱還可接著用，並提醒記者“少說話，多幹活”。



不僅如此，該店的沙拉食材小西紅柿過期兩天後依然使用，員工甚至表示“外面賣的也不能保證沒過期”。當記者問道：“過期了還吃，不怕拉肚子？”該員工卻反問：“你在外面買的西紅柿你能知道過沒過期嗎？”同時，暗訪中記者在店內也未發現消毒設備，員工也僅使用洗滌劑來清潔餐具。



“我是去年12月初應聘進店的，一共在後廚工作了8天。”昨天上午，暗訪記者向北青報記者講述了他看到的觸目驚心的情況。



暗訪記者發現，站點披薩使用的番茄、奶酪包裝上保質期是7天，但10天之後還再繼續使用，而奶酪更是超過了半個月，工作人員都是把包裝袋上的生產日期剪掉繼續使用。工作期間，暗訪記者還發現，該門店烤披薩用的披薩機裡面都已經銹跡斑斑，工作人員做沙拉配料時也不戴手套。

