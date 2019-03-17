吳敦義：綠營使盡洪荒之力才贏台南

中評社香港3月17日電／“立委”補選落幕，國民黨主席吳敦義今天說，謝龍介在台南打到幾乎領先，民進黨使盡“洪荒之力”才讓郭國文當選，這是國民黨很大的進步。



4席“立委”補選投票揭曉，民進黨守住新北第3選區（三重）和台南第2選區，國民黨贏得彰化縣第1選舉區，金門由無黨籍候選人奪下，外界認為，藍綠基本盤各自歸隊，高雄市長韓國瑜掀起的“韓流”已退燒。



中央社報道，吳敦義今天出席2019國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展，會前受訪時表示，“也不能這麼講”，若跟過去比較，新北三重本來就是最綠的，藍綠相差約2成，這次補選拉近到差距5%左右。



吳敦義說，國民黨候選人謝龍介在台南這個綠中之綠的區域，打到幾乎領先，民進黨動員前“行政院”院長賴清德、蔡英文使盡“洪荒之力”輔選，把綠營分裂參選的陳筱瑜勸退，才讓郭國文當選，但領先幅度僅3%左右。



吳敦義表示，這次補選是藍綠各自守住基本盤，藍綠票數差距大幅接近就是（國民黨）進步，國民黨本來就只有彰化1席，新北與台南這兩席原本是綠軍地盤，這是恢復基本狀況，要努力的地方還很多。



至於是否仍有萬分之一徵召韓國瑜參選的機會，他說，“始終沒有改變過”。吳敦義強調，各方面都要努力、各種票源都要掌握住，現在藍綠差距不大，每一個力量都要爭取。



另外，金門“立委”補選，脫黨當選的陳玉珍有意恢復國民黨籍，對此吳敦義表示，陳玉珍已提出申覆，黨有黨的程序跟規律 ，會審慎考量。