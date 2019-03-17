柯文哲首站抵紐約　定義訪美是“學習之旅”

中評社台北3月17日電／台北市長柯文哲16日至24日訪美，首站抵達紐約，他今天說，此趟訪美是“學習之旅”，至於如何讓美方認識自己，他說，將參訪5、6個智庫，有的是機會溝通。



柯文哲搭乘台灣時間16日晚間7時30分起飛的班機，歷經14小時又40分鐘後，在台灣時間17日上午9時55分抵達美國紐約甘迺迪機場，駐紐約辦事處大使徐儷文親自接機，並向柯文哲簡單介紹紐約市在永續發展上所做的努力。



中央社報道，柯文哲在機場外接受訪問時表示，他將這次的訪美行定義為“學習之旅”，亞特蘭大為城市外交，波士頓主力在生技產業論壇，目的是招商，紐約市是學習，華盛頓的行程則是“看著辦”。



由於柯文哲曾說過，美方對他充滿好奇，仍在觀察他的一舉一動，對於如何對美方“自我介紹”，讓美方認識他，他說，此行將參訪5、6個智庫，有的是機會可以溝通。



至於在華府會與何種層級的美方官員會面，柯文哲說，“wait and see，最後你們一定會知道結果”。



另外，外界解讀柯文哲此次訪美是為了2020“總統”選舉暖身，但他多次說過6月再問他，有媒體詢問，若美方問起是否有參選打算，答案是否相同。



柯文哲表示，在美國的答案與島內一樣，6月再問他，或屆時有去登記就會參選。針對週刊報道，柯文哲認為這次訪美行程安排多靠美國在台協會(AIT)或市府，他對此予以否認，表示除了華府行程，部分是AIT安排，部分是當地駐處。



徐儷文受訪時也表示，有協助安排行程，市府將需求告知“外交部”，駐處按照“外交部”指示進行。