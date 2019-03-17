解放軍總醫院完成世界首例5G遠程顱腦手術

北京，解放軍總醫院，5G遠程操控手術觀摩現場 中評社北京3月17日電／5G通訊技術作為我國高科技的代表，在各個領域已嶄露頭角顯現出巨大應用價值。每秒高達數Gb的傳輸速度和不到100ms的遠距離傳輸時延，將有可能改變整個醫學領域面貌。遠程控制機器人手術已經不是新鮮事物。如今5G技術通過快速傳輸的高清畫面，實時獲得的現場場景，和極小的人類難以察覺的時延，使遠程機器人手術得以實際應用。



3月16日上午，位於北京的解放軍總醫院第一醫學中心神經外科，在麻醉手術中心和門診部支持下，與位於三亞的解放軍總醫院海南醫院神經外科之間，為一名嚴重帕金森病患者順利進行5G環境下遠程操控人體顱腦手術。根據查新報告，5G遠程人體手術世界上還沒有先例，本次手術為世界首例5G遠程操控人體開顱手術。解放軍總醫院專家在短短2個月內，成功實現了5G遠程手術從動物實驗到人體手術的飛躍，標誌著遠程移動醫療應用的新高度。



這次選擇的是顱腦手術中難度極大的帕金森病腦深部電極植入手術，俗稱“腦起搏器”植入手術。這種手術要求將腦深部電極非常精准地植入到大腦治療靶點（丘腦底核）。該靶點位於大腦的中心部位，體積約40mm3，比黃豆還小，對於電極精准植入具有很高挑戰。



手術患者位於北京的手術室，遠程操控專家在相隔3000公里的海南三亞。北京手術室內，由神經外科潘隆盛、崔志強、徐欣、毛之奇、宗睿、陳亞坤、方升等專家完成麻醉、消毒、鑽孔和電極植入設備安裝調試等操作。隨後，北京和海南之間建立5G通訊連接。然後由我國知名功能神經外科專家凌至培教授，在海南通過遙控，操作這台手術最關鍵的步驟——腦內微電極植入及腦內神經核團電信號記錄。凌至培教授在海南發出指令，通過3000公里的信號傳輸，電腦直接操控北京手術室內的機器設備，將微電極以0.5mm間隔，逐步向腦內推進，微電極記錄的腦內電生理信號實時反饋，通過屏幕呈現在海南辦公室屏幕，進而凌至培教授通過鍵盤在電腦上發出微刺激的指令，對在北京手術室內的病人進行電刺激，觀察患者症狀改善情況及是否有副作用。此步驟完成後，遠程操作結束，轉由現場專家完成脈衝發生器植入。



記者看到，當微電極精准定位後，對靶點給予臨時的微電流刺激，讓困擾患者十餘年的震顫症狀立即消失，胳膊運動一改過去僵硬、遲緩的狀態，變得更加靈活。北京專家在電極植入後，用術中磁共振進行掃描，確認電極安放部位準確，完全達到手術預期。17日早晨，病人從重症監護室轉入普通病房，術後狀態良好。



解放軍總醫院第一醫學中心神經外科主任、我國腦功能研究與轉化領域倡導者餘新光教授評價道：此次手術成功進一步縮短了機器人遠程手術向實際應用的距離。此次手術不同於過去遠程視頻會診指導手術和遠程手術規劃，而是實實在在的通過5G技術，遠程遙控機器人進行人體手術。手術過程中信號傳輸流暢，沒有因為3000公里的距離，出現卡頓、處理不及時、反饋遲鈍等不良事件，驗證了5G遠程機器人手術的可行性。此項技術對我國有著特殊意義。我國幅員遼闊，醫療資源分布不均。通過遠程手術可以為老少邊窮地區患者就地手術治療提供幫助：當地醫生完成基本手術操作，專家通過遠程手術，實施關鍵的、難度大的手術步驟，這種組合必然可以提高邊遠地區手術質量，拓展手術救治範圍。此技術將為分級診療醫改政策落地提供更加堅實的技術支撐。遠程手術技術實用化，還將為災難救援、遠海、航天醫療，提供跨越式醫學救治手段，讓優質手術救治能力欠缺地區的傷員得到及時有效手術治療。



（來源：人民網）