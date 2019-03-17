銀聯：“隔空盜刷”是極少數個案

中評社北京3月17日電／日前，央視“3·15”晚會圍繞危險的辣條、缺德的智能騷擾電話、“714高炮”要錢更要命等八大消費事件展開報道。



此外，還提出了兩大消費預警——銀行卡“閃付”功能存在被盜刷可能、電子煙也能造成尼古丁依賴。



隨著這些消費黑幕的曝光，各地各部門紛紛行動，逐個“擊破”。



中國銀聯聲明



2015年業務開通以來風險比率為千萬分之二；



持卡人掛失前72小時內全額賠付，超過72小時經確認為盜刷損失的，也將獲得全額賠付。



1.銀行卡閃付存安全隱患？銀聯：可獲全額賠付



就3·15晚會曝光的“銀行卡閃付存安全隱患”這一問題，中國銀聯昨天在其官網發表聲明稱，銀行卡閃付既便捷又安全，在國際上已經得到廣泛應用，“隔空盜刷”是極少數個案。



聲明指出，“隔空盜刷”是極少數個案，據中國銀聯和商業銀行統計，2015年業務開通以來風險比率為千萬分之二，遠低於萬分之一點一六的行業平均交易欺詐率。



為了保護持卡人的利益，中國銀聯已聯合各商業銀行建立了“風險全額賠付”保障機制，對於客戶發生的盜刷風險損失，持卡人掛失前72小時內全額賠付，超過72小時經確認為盜刷損失的，也將獲得全額賠付。中國銀聯聯合商業銀行還將進一步優化賠償機制，縮短賠付時間，提高賠付效率。



聲明還稱，小額免密免簽是一項行業規則，中國銀聯和商業銀行通過官網公告、領卡合約、發卡章程、持卡人權益告知書、手機銀行、微信公眾號、短信等渠道向持卡人進行了告知，但仍有部分用戶未能充分知曉此項業務的功能和保障措施。對此，中國銀聯將與商業銀行共同改進服務，並為用戶自主關閉及恢復功能提供更加便捷的服務。

