中評關注：柯P挺白色力量意在警告民進黨？

柯文哲在15日下午釋出挺陳筱諭的影片。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲15日下午，在台南“立委”補選投票16日前夕釋出挺無黨籍台南市“立委”補選候選人陳筱諭的15秒影片，讓台南“立委”選情拋下震撼彈，雖最終仍是民進黨的郭國文勝選，但柯臨去訪美前的這一手，無疑是在警告綠營，更是為了拉攏白色力量為2020鋪路。



台南市“立委”補選由民進黨郭國文、中國國民黨謝龍介，及脫黨參選的無黨籍陳筱諭等人角逐較勁，最終結果是郭國文以47.05%的得票率，擊敗謝龍介44.31%、陳筱諭7.8%，各界聚焦韓流的影響力，但柯文哲臨去秋波的動作卻更為有趣。



柯文哲在15日下午釋出挺陳筱諭的影片，時間點是關鍵，因為在韓國瑜力挺謝龍介的情況下，越晚釋出影片就越不會打亂藍綠對決的局勢，這部分是柯不想傷害韓流所釋出的善意打預防針，而根據選前最後的民調顯示，陳擁有8.8%、13%的支持率，最終陳的得票率是7.8%，也應證了柯文哲的影片力挺志不在讓陳筱諭當選，而是劍指民進黨新潮流（郭國文為新潮流派系）。



柯文哲想警告民進黨什麼事？其實很簡單，柯訪問美國前接受電台節目訪問，很明確的說“長期以來被抹紅這件事，實在非常火大、感冒”，甚至對全美台灣同鄉會指控的9大罪狀一一回應反擊“腦袋孔固力（裝水泥）”，柯文哲藉替陳筱諭拍影片，正是在警告民進黨，再繼續抹紅，2020“立委”選舉就讓民進黨“挫勒旦（飽受驚嚇）”，到時候柯錄影遍地開花，絕對嚇出民進黨一身冷汗。



另外，柯文哲在影片中說“對於一位有勇氣打破藍綠、愛護台灣的年輕人”，是一句爭取支持的戰略性話語，柯向台灣社會透露著想要打破藍綠的人、愛護台灣的年輕人們，都來支持柯，柯能夠塑造一個新的政治環境，深化其白色力量、年輕族群的支持度。其中，“愛護台灣”更是站上制高點定義自己才是真正愛護台灣的人。



柯文哲這一手邊警告民進黨，邊拉攏白色力量與年輕族群支持度的動作，究竟只是為了一吐不滿民進黨操作的鳥氣，還是瞄準2020的縝密規劃，值得仔細觀察。