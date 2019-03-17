朱立倫：國民黨未來不能以討厭民進黨為訴求

中評社香港3月17日電／“立委”補選昨天落幕，日前表態參選“總統”、國民黨籍前新北市長朱立倫今天表示，國民黨應該更團結，並努力將自己打造成民眾會支持的政黨，未來也不能以“討厭民進黨”為最重要訴求。



“立委”補選落幕，新北市余天（民進黨籍）、台南市郭國文（民進黨籍）、金門縣陳玉珍（無黨籍，屬泛藍）、彰化縣柯呈枋（國民黨籍）當選。民進黨守住新北、台南，國民黨贏彰化，金門由脫黨參選的陳玉珍獲勝。



中央社報道，朱立倫上午赴華山藝文園區參觀“中職三十周年特展”，並由同黨“立委”、中華職棒會長吳志揚導覽。



對於“立委”補選結果，朱立倫會前受訪時表示，經過這次選舉，國民黨應該要更團結，並努力將自己打造成民眾會支持的政黨，而不是民眾“比較不討厭的”政黨來沾沾自喜，未來也不應該為了初選紛擾，讓民眾覺得反感。



朱立倫也認為，去年11月24日縣市長選舉落幕後，許多人都覺得國民黨一定會贏，但事實上，民進黨打出來的主權牌、恐嚇牌、反中牌都會有凝聚效果，因此國民黨必須反省動員能量，未來也不能只以“討厭民進黨”為最重要的訴求。



朱立倫表示，因此不管是2020“總統”、“立委”選舉的提名，勿再一次陷入初選紛擾，要把初選當成是一件歡喜的事，提出最強的候選人。



至於國民黨籍高雄市長韓國瑜的“韓流”是否退燒。朱立倫僅表示，每一名來協助輔選的都有一定結果，但國民黨整體還是要獲得民眾更多的認同跟支持。