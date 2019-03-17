駐港公署：外國應尊重香港正常立法進程

中評社北京3月17日電／記者馮瀚林、文軒報道：就近日有個別國家對特區政府擬修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》表達意見，外交部駐港公署發言人昨日強調，注意到有關報道，希望有關方面重視特區政府在不同場合多次表示，修訂兩個條例旨在使香港可以與那些尚無長期合作安排的司法轄區開展個案合作，所採取的標準也符合移交逃犯的通行做法。特區政府正在認真研究公眾意見。



發言人指出，合作打擊犯罪是國際社會的共同需求，符合各方的共同利益。有關國家應尊重香港特區法治，尊重特區正常的立法進程。



江樂士支持修例堵漏洞



此外，就保安局近日提出修訂《逃犯條例》的建議，前刑事檢控專員江樂士日前接受報章查詢，強調香港作為中國一部分，不應以“高高在上”的態度拒絕引渡任何逃犯到內地受審，香港社會應該要歡迎保安局終於有行動，嘗試結束香港成為逃犯避風港這種無法無天的情況。有港區全國人大代表認為，不同意修訂只是少數人。



江樂士日前接受報章查詢時，指出一些堅守法治精神的海外民主國家，例如西班牙、加拿大及保加利亞等，都先後應內地政府要求，將疑犯移交至內地受審。他說，香港作為中國一部分，不應以“高高在上”的態度拒絕引渡任何逃犯回內地受審。他認為，香港要提供一個堵塞現時漏洞的機制，處理其他司法管轄區提出的移交逃犯要求。



移交只涉非常嚴重罪行



至於部分商界人士及大律師公會建議，將修訂條文剔出商業罪行，以及修例容許香港法庭審議港人在境外涉及兇殺案的兩個建議，江樂士表示，看不到現行條例方案已包括46項可移交罪行時，有何原因要修改原建議方案。他又表示，公安部前副部長陳智敏已表明，香港目前有300名內地逃犯，香港社會應該歡迎保安局終於有行動，嘗試結束香港成為逃犯避風港這種無法無天的情況。



另外，港區全國人大代表團副團長、香港公開大學校長黃玉山表示，不同意修訂《逃犯條例》的只是少數人，部分商界人士是過於敏感而產生誤解，事實上，逃犯移交只涉及非常嚴重的罪行，所以不必過於憂慮。



（來源：大公報）