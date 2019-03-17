卓榮泰：展開初選作業　2020關鍵在組織戰

中評社台北3月17日電／民進黨主席卓榮泰今天對“立委”補選結果表示，黨只是止血而已，他感謝蔡英文及陳水扁等人協助，黨繼續進行“總統”及“立委”初選登記，加強組織戰，將是2020勝選關鍵。



台南等4地共4席區域“立委”補選結果，民進黨守住了新北及台南2席，卓榮泰今天上午陪同三重“立委”補選當選人余天展開謝票行程。



中央社報道，余天受訪時說，昨晚睡得早又一覺到天亮。參選時曾被妻子李亞萍罵“又老又窮”，但余天說，亞萍選後也很高興，“選都選上了，不可能再罵我了”，三重有東西南北中等5區，南區居劣勢，這次少輸很多就贏了。



相對的，卓榮泰說，昨晚沒睡好，一直思考如何走下一步，他很欣慰掌握更正確的調查，從週三就掌握新北、台南可勝選，選後結果也獲證實，遺憾的是調查發現一些區域不具優勢，經2天努力仍無法扭轉，顯示民進黨選舉不能只靠傳統支持者，要地方組織更扎實，加

強組織戰將是未來勝選關鍵。



對於這次選舉結果，卓榮泰說，只是止血而已，只能一路向前；面對地方派系問題，卓榮泰說，就像他一直引用陳水扁“過去的恩怨別計較”的話，呼籲黨內唯有團結才能持續向前走。



卓榮泰說，他感謝所有人在這次選舉的幫助，上至蔡英文及陳水扁、“行政院長”蘇貞昌及縣市長等人協助，就連到宮廟中點一柱香拿給他祭拜的朋友，他也都表示非常感謝。



卓榮泰強調，明天起就要進行“總統”及“立委”提名登記作業，他會要求黨務在穩定中求取更好的效率，讓人看到民進黨用最公正公平的機制下，完成一次最團結的黨內初選。