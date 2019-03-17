鼠膽包天橫行葵湧警署播毒

圖：葵湧警署七樓擺放了大量捕鼠貼和老鼠籠，但至今只捉到兩三隻 中評社香港3月17日電／繼年三十（二月四日）葵湧警署發生集體食物中毒事件後，近日該警署又爆鼠患肆虐。《大公報》接獲消息指，葵湧警署七樓鼠患嚴重，署方已在上址布滿天羅地網，嚴陣以待。警察公共關係科回覆《大公報》查詢指，“暫時捉到二至三隻老鼠”，比捉賊更難。據了解，早於2017年食環署曾向葵湧警署提供滅鼠指導等防治鼠患資訊和建議，成效似乎“一般”。／大公報突發組



水機恐有菌 冇人敢飲



消息人士向《大公報》透露，“近日（葵湧警署）七樓翻譯組同事告知，七樓鼠患嚴重，放毒鼠藥後，有老鼠竟然將毒帶往不同角落，包括水機附近及水機櫃內，為大家健康著想，建議暫時大家不要飲用水機的水”。據悉，現時葵湧警署七樓擺放了大量捕鼠器具，包括老鼠膠、老鼠籠，但已不再放置老鼠藥。



警察公共關係科發言人證實，葵湧警署七樓確有鼠患，警署支援組已進行滅鼠行動，暫時已捕獲二至三隻老鼠。不過她澄清，二月四日（年三十）警署內的餐廳休息，當日有十七名輔警進食海南雞後身體不適，是在葵芳附近一間泰國菜館購買外賣，並非警署餐廳衛生有問題。



食物環境衛生署發言人表示，2017年葵湧警署二和三樓曾出現老鼠，食環署人員已向葵湧警署提供防治鼠患資訊和建議，教導有關堵塞鼠洞、擺放鼠餌、老鼠膠和老鼠籠等措施，有效滅鼠。被問及2019年葵湧警署有否再要求食環署協助滅鼠，發言人答稱暫未接獲有關通知，強調若接獲通知，必會盡快協助。



鼠患指數低 投訴卻不絕



根據衛生署資料，老鼠除了傳播漢坦病、鼠疫等疾病，還會破壞樓宇設備，咬斷電線，隨時引發火患。早前有報道指，去年葵芳邨居民在三個月內捕獲180隻老鼠，其中逾七成是在居住單位內捕獲。有見及此，食環署已在葵青區內100個位置擺放鼠餌，監察鼠患情況，另外亦會定期清潔公眾地方及垃圾房，希望可以改善環境衛生，防治鼠患。



不過，根據食環署公布2018年全年“鼠患參考指數”，葵青區的指數只有1.0%，在全港各區排行第16，屬於較低位置，惟區內鼠患投訴不絕，甚至蔓延至警署，令人質疑該指數未能反映實況。



食環署自2000年起推行全港鼠患監察計劃，在各區放置100至150個無毒鼠餌，並以鼠餌遭老鼠咬齧的比率制定“鼠患參考指數”，每半年公布一次。然而審計署於2014年發表報告，批評食環署鼠患指數與社區實況嚴重不符，例如西貢區曾於2013年全年錄得零鼠患指數，同年區內鼠患投訴卻多逾400宗，反差甚大。



（來源：大公報）