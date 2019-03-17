指尖上的法律服務覆蓋河北城鄉

中評社北京3月17日電／再次打開手機上的“冀法通”App，家住河北省石家莊市的李彤既熟悉又新鮮。熟悉的是依然構圖簡潔清晰、極具設計感的頁面，新鮮的是已悄然更名為“12348河北法網”的這一App裡，又增加了不少新功能。



一年前，李彤通過“冀法通”App與公證員提前線上溝通聯繫，隨後只跑了一趟就順利辦好了與未婚妻的婚前財產約定協議公證。之後他對這個方便群眾的公共法律服務平台再也離不開，不論是學法查閱還是律師咨詢，指尖一點即可實現。



記者調查發現，“冀法通”App更新優化的背後，是河北省公共法律服務信息化建設的全面升級，一大批符合群眾需要和地方特色的“互聯網＋法律服務”產品先後亮相，人民群眾的法治獲得感明顯提升。



升級優化豐富內容



像網絡打車一樣，向資深律師免費咨詢法律問題；像消費點評一樣，一目了然地查找身邊的司法所、律師事務所和公證處；像汽車網站一樣，計算車貸般計算出訴訟和法律服務的費用……



“在手機上能怎麼生活消費，就能用同樣的方式在‘冀法通’上得到法律服務。”初識“冀法通”App，其豐富的法律服務內容和便捷親切的操作，給李彤留下深刻印象。



彼時，“冀法通”App這樣在法律服務需求者與提供者之間構建起互聯網法律服務平台的模式，在國內尚屬首創。這個“互聯網＋公共法律服務”平台開設了雲上律師、我要辦公證、司法鑒定、法律援助、法務地圖、司法考試、我要調解、法律法規、我要學法、訴訟助手等功能板塊，涵蓋公共法律服務所有內容。

