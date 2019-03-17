歐洲人民黨為歐洲議會選舉做準備

中評社北京3月17日電／歐洲議會最大黨團歐洲人民黨16日在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行地區和地方領導人會議，為將於今年5月舉行的歐洲議會選舉做準備。



歐洲人民黨在歐洲議會的黨團領袖、該黨歐盟委員會主席候選人曼弗雷德·韋伯在會上介紹了他對歐盟未來的展望以及歐洲人民黨對未來歐盟建設的主要目標，強調他將為建設一個生活水平均等的歐洲而奮鬥，反對摧毀歐洲、反對民族主義和民粹主義，並將致力於地區發展和基礎設施建設。



韋伯說，目前的歐洲議會遠離民眾，但是市長們與人民密切相連，因此傾聽市長們的意見十分重要。



據當地媒體報道，150多位歐洲其他國家市長和區域領導人參加了此次會議，就“歐洲是我們共同的未來”以及歐洲人民黨如何制定改善和保護公民生活的措施等話題進行了辯論。



歐洲人民黨由德國、法國、愛爾蘭、意大利、西班牙、葡萄牙和匈牙利等多個國家保守派政黨組成，是歐洲政壇影響力最大的中右政黨聯盟。目前，歐盟委員會、歐洲理事會和歐洲議會主席均為歐洲人民黨成員。



韋伯現年46歲，來自德國總理默克爾所屬基督教民主聯盟的姊妹黨基督教社會聯盟，是歐洲人民黨在歐洲議會的黨團領袖。去年11月，歐洲人民黨選舉韋伯為該黨歐盟委員會主席候選人。歐洲議會選舉定於今年5月舉行，同時將改選包括歐盟委員會主席在內的多個重要職位。



（來源：新華網）