謝選民給機會　陳其邁：政府拚命也要做出政績

中評社台北3月17日電／“立委”補選落幕，“行政院副院長”陳其邁今天表示，這是選民願意再給機會，民進黨談不上“勝選”，未來政府必須以“真的只剩下一口氣”的心情自我提醒，拚命做出好成績。



“立委”補選投票結果揭曉，高雄市長韓國瑜昨晚在臉書直播，定調此次補選為“贏不算贏，輸不算輸”。



據中央社報道，陳其邁今天出席“總統府”黑客鬆活動，會後接受媒體訪問時表示，每個人都會從自己的角度去解讀選舉結果，從政府立場而言，民進黨當然談不上所謂的勝選，只是民眾願意再給民進黨一次機會；而對行政部門來說，最重要的，是儘快解決民眾的困難，給民眾好生活。



他表示，明年1月就要舉行“總統”大選，目前還有許多重大改革要持續推動，誠如前“行政院長”賴清德所說的“民進黨只剩一口氣”，政府必須以“真的只剩下最後一口氣”的心情提醒自己，拚了命也要把政績做好。



陳其邁也提到，補選過程有很多的假訊息，甚至影響選舉公正性，但民眾對於假訊息，或者大量的造神行為，某種程度會有些不一樣的思考，畢竟選舉的基本面，仍是把政績做好，讓人民生活改善。



至於選舉結果是否意味“韓流”退燒失靈，陳其邁表示，選舉造勢只是要幫忙條件優秀的候選人助選，但重點仍在於選舉人本身條件、以及執政黨有沒有好好做事，而且造勢還是要拿出真材實料，若只是大量使用誇大不實的宣傳，人民最後還是會做出理性選擇。