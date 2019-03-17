柯文哲抵達紐約　定位此行為學習之旅

柯文哲抵達紐約，進行為期八天的美國行。(照片：台北市政府提供) 中評社台北3月17日電／台北市長柯文哲於美東時間16日晚間抵達紐約，正式展開為期8天的訪美之旅。駐紐約辦事處處長徐儷文前往機場迎接柯文哲市長一行人。



媒體首先問到，這次訪問美國把它定義為什麼之旅？柯文哲表示，學習之旅，另外一個也是多元，因為亞特蘭大還是城市外交，到波士頓還是招商，到紐約還是學習，到華府就看著辦。



另外有媒體詢問，哪幾個城市是透過“外交部”安排，因為有近柯人士跟週刊爆料，市長感受不到中央的善意？柯文哲澄清，不會啦，除了華盛頓一些美國官方機構是AIT安排的，其他大部分都是駐處安排的。



媒體詢問，基於保密原則，跟美方官員見面一向事前不公開，現在沒有在行程上的，並不代表沒有？柯文哲回應，用英文來講就叫wait and see，最後大家一定會知道結果。



媒體詢問，市長說補選選舉是基本盤回歸，現在好像傳出民進黨那邊沒有歡迎市長去幫余天站台，讓市長覺得釋出善意反而熱臉貼冷屁股，有這回事嗎？柯文哲反問這是誰講的？媒體表示週刊報道是親信表示，柯文哲強調，看到美國就想美國的事，回台灣再處理台灣的事。



接著媒體問到，此次大紐約的台僑僑胞們有250人願意與會，會不會覺得跟台灣同鄉會放出的風聲不一樣？柯文哲回應，其實是這樣，一個社會本來就多元，有絕對支持你跟絕對反對你，都是少數，大部分還是中間。所以有人支持你，有人反對你，常常是這樣，在一個社會當中，就設法爭取最多大數人的支持。



至於簡舒培批評市長在這次大選之中，影響力太少，甚至批評票房毒藥，在2020可能沒什麼機會？柯文哲則表示，應該是這樣講，不需要回應每個人的話，常常是這樣，個別一個人講的話，他猜現在去問卓榮泰，他一定會打電話跟她說，不要再講了。但有外界聲音認為，市長跟韓國瑜高人氣都沒辦法轉嫁到其他人身上？柯文哲指出，其實是這樣啦，他自已經驗在每場選舉，當然有政黨，或者一些外面的幫忙，不過候選人還是佔50%以上。



最後有媒體詢問，市長自己說過美方最想知道的，就是想不想選“總統”；如果美方問起來，不太可能跟對方說六月再問我吧？柯文哲強調，他在台灣也是這樣回答，答案還是一樣，不可能給美國答案跟在國內媒體的答案不一樣。他的答案就是六月以後再問他，剛才也講說有去登記就有，沒去登記就沒有，緊張什麼？take it easy。另外在飛機上有獨派人士希望市長為台灣發聲？柯文哲說，這沒有問題，還是台灣主體性，大家不用懷疑，這也很奇怪，don’t worry。