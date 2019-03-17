改善地區水質有助於大堡礁珊瑚“自愈”

中評社北京3月17日電／澳大利亞一項新研究發現，內陸河流徑流的水質下降會妨礙受白化等破壞性因素影響的大堡礁珊瑚自我修復，改善當地水質將有助於提高珊瑚礁的“自愈”能力。



縱貫於澳大利亞東北沿海的大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群，全長2300多公里。正常情況下珊瑚會呈現多種色彩，這些顔色來自寄居的藻類，這些微小的共生藻也通過光合作用為珊瑚提供能量。沒有了這些藻類，珊瑚就會變白，最終因營養不良而死亡。



近年來，大堡礁珊瑚出現大規模白化跡象。其中，氣候變化引起的海洋溫度上升是最大威脅，此外大堡礁還面臨海洋污染、過度捕撈等威脅。研究人員認為，大堡礁的未來很大程度上取決於珊瑚對抗這些影響和自我修復的能力。



澳大利亞海洋學研究所、澳大利亞研究理事會珊瑚礁研究項目中心、阿德萊德大學等機構的研究人員在1995年至2017年期間采集了大堡礁46個地點的珊瑚覆蓋數據，以評估熱帶氣旋、疾病暴發和珊瑚白化對珊瑚礁所造成的影響。研究人員同時還檢測了珊瑚從損害中自我修復的情況。



他們發現，內陸河流支流的不良水質，尤其是洪災後水中的廢棄物、地表沉積物和營養污染等流進海水後會給大堡礁生態帶來壓力。不良水質使白化珊瑚自愈速度變緩，且更容易遭到病害侵襲。



研究人員建議，如將內陸河流支流水質改善6%至17% ，很可能會減少近海地區珊瑚白化現象。不過他們也提示，僅改善地區水質並不能保護對海水溫度敏感的熱敏珊瑚。該成果已發表在最新一期英國《自然·生態學與進化》雜誌上。



（來源：新華網）