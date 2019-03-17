竄改交易額　原最大比特幣交易商獲緩刑

中評社北京3月17日電／日本首都東京地方法院15日判處前比特幣交易商、法國公民馬克·卡珀利斯30個月監禁、緩刑4年，罪名是“竄改交易數據”。



法院認定另一項罪名“盜用客戶資金”不成立，使卡珀利斯逃過更重刑罰。



卡珀利斯執掌曾經號稱“全球最大比特幣交易平台”的Mt.Gox。從起步、發家到垮塌，Mt.Gox僅持續四年時間，折射數字加密貨幣投資的巨大風險。



【告“盜用”】



卡珀利斯現年33歲，法國出生，2009年起定居日本。他2011年接掌創建一年的比特幣交易網站Mt.Gox，在兩年內把它打造成全球最大比特幣交易平台，巔峰期操控全世界大約80%的比特幣交易。



好景不常。2014年2月，Mt.Gox突然關閉所有交易，隨後宣布破產，聲稱“丟失”大約85萬個比特幣，按照當時交易價格總值大約480億日元（約合4.3億美元），原因可能是網站遭“黑客”入侵。後續“找回”大約20萬個比特幣，其他迄今不知所終。日方調查顯示，大部分比特幣從2011年底開始陸續“失竊”。按照近期行情，這筆“失竊”財富金額超過25億美元。



Mt.Gox註冊地在日本，客戶多數在海外。因“破產”消息恐慌，擔心資金一去不回，Mt.Gox所屬企業2014年在日本和美國分別申請破產。隨著比特幣價格暴漲，部分債權人希望收回資產，破產清算程序去年6月依據日本《民事再生法》轉為債務重組程序。



身為Mt.Gox首席執行官，卡珀利斯2015年8月在東京被捕。檢方指控他在2013年9月至12月挪用儲存在Mt.Gox賬戶中大約3.41億日元（305萬美元）的客戶資金，用於收購一家軟件開發企業和購買一張600萬日元（5.4萬美元）的四柱床等物品；同時指控他在2013年2月至9月間竄改Mt.Gox的比特幣交易數據。

