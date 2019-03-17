中評社北京3月17日電／以色列地區合作部長察希·哈內格比日前接受新華社記者採訪時表示，以色列和中國已在多個領域開展雙贏合作多年，未來兩國合作將更加深入。



哈內格比說，自建立創新全面夥伴關係以來，以中兩國貿易和合作增長顯著，中國已成為以色列主要的貿易夥伴。隨著中國不斷擴大開放和雙方繼續加強合作，未來兩國合作將取得更大成功。



記者從中國駐以色列大使館獲悉，2018年中以貿易額約140億美元，中國在以投資額達到約75億美元。以色列旅遊部提供的數據顯示，去年入境以色列的中國遊客數量約10.5萬人次，比上年大幅增長。



在談到中國經濟發展成就時，哈內格比說，中國經濟增長讓廣大人民從中受益，為他們享有良好的教育衛生等領域的服務創造了條件。改革開放不僅使中國成為全球重要的經濟體，也為世界帶來巨大的市場機遇。



在談到“一帶一路”倡議時，哈內格比說，“一帶一路”建設有效促進了包括以色列在內的沿線國家的經濟發展，給以中兩國帶來更多合作機會，期待越來越多的中國企業能夠進入以色列市場。



哈內格比告訴記者，他曾率以色列代表團參加在北京舉行的首屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，印象深刻，收獲頗豐。今年，以色列將參加第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，尋找更多合作機遇，深入參與“一帶一路”建設。



哈內格比表示，相信以中兩國未來在政府和企業層面，都將找到更多合作契機，推動雙方全方位地開展深入合作。



（原標題：以中兩國合作將更加深入——訪以色列地區合作部長哈內格比）



（來源：新華網）